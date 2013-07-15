《信报》：变革风险上升 经济短痛加剧

（7月15日社评）

中国经济增速进一步滑落，今天公布第二季国内生产总值（GDP），一般估计会降至约7.5%。如今容许经济增速滑落至「下限」范围，以短痛来换取未来可持续增长动力；实现平稳转换的不确定性风险也无可避免上升。

经济下行压力加大，已成为当前发展最急需解决的矛盾。总理李克强日前为降速设定「下限」，在可容忍的范围推动结构改革，以「调结构」为首要任务。

在「稳增长、调结构」间，央行如今以盘活存量作配合，引导贷款流向，相信货币政策在下半年也会维持走「稳健」路线，不轻易大幅度宽松。再看深一层，从去年四季度起，社会融资规模急速膨胀，但巨额增量反而用来支持银行的表外业务，形成在金融体系内部「空转」。

据央行解释，6月货币供应增速下降，与出台金融管理政策相关，「钱荒」期间，商业银行须遵从宏观审慎要求，成因并不意外，但值得注意的是，6月狭义货币（M1）增速下降较M2更甚。

M1降速快于同期M2的走势，清楚反映经济景气下行压力相当。经济陷入了「小型衰退」，而这种衰退是由周期性和结构性的因素交织而成。

照发展形势看，不再刻意刺激进行结构改革，但也防止滑速失序，李克强提出在底线之上继续结构性改革；若经济增速跌落底线之下，调控便转向稳增长，但这个如意算盘能否打响，关键在于能否精确评估经济增速持续下滑对大局发展基础的破坏性。

如今拉动增长的「三头马车」，无论投资或出口弱势毕呈，消费增长差强人意；同时也隐含经济增速下滑失序风险，须要警惕政策矫枉过正。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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