《信报》：救援方案短视 欧债梦魇再来

（3月19日社评）

欧罗成员塞浦路斯以征收银行储户存款税，作为获得国际借款人贷款条件，引发国内银行挤兑风潮。今次欧盟、欧洲央行和国基会“三头马车”要求银行存户承担损失作解困条件，这种缺乏全局性考虑的短视救援手法，不仅挑起欧罗区的挤兑潜在风险，更令欧债危机恐慌死灰复燃。受塞浦路斯事件影响，亚洲区股市昨天大幅下挫；港股更一度急跌近500。

基于塞浦路斯银行资产规模过去急速膨胀，高达GDP八8倍，政府无力施援，不得不向欧盟求救。求助贷款金额据悉约170亿欧罗，相对向欧猪国家的贷援，数额虽不算大，却几乎悉数等于塞浦路斯国内生产总值，以用来为摇摇欲坠的国内银行提供资本补充。

从上周末欧罗区财长会议达成的方案看，向塞浦路斯提供100亿欧罗援助，该国也必须分担责任，除了提高企业税率外，还对银行储户存款征税，10万欧罗以上存款税率近10%，相当辛辣。

很显然，塞浦路斯获得紧急贷款的条件十分苛刻，且总额也较市场预期小，其中差额，相信是由银行存款征税来填补。过去“三头马车”对欧猪国家的救援，都只是由国际与私人债权人承担损失，今次却要银行储户承受，不仅令塞国人愤怒，更要命的是，群众争相提取存款，引出银行挤兑风潮。

今次欧盟等把主权债务违约的损失，破天荒向银行储户征税，此例一开，难免牵动欧罗区负债国人民对政策复制的忧虑。基于金融市场通常提前贴现未来行动，在这惯性规律下，投资者也有将资金从银行系统风险较高的国家，调走到金融体系较安全，如德国等欧盟国家银行内的避险考虑或行为，挤兑风险令欧债危机重临的恐惧迅速蔓延。

照发展形势看，相信在关键时刻，“三头马车”会设法阻截危机风险外溢，甚至作出妥协性安排。然而，欧罗区内国家规模不同、竞争力差异巨大，生产要素无法完全自由流动，并不符合形成“最优货币区”的条件，其缺陷也再一次暴露，意味欧洲主权债务是结构性危机，痼疾好坏反覆，对金融市场构成周期性干扰。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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