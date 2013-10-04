《信报》：习近平印马之行 展示外交新思维

10月4日社评

国家主席习近平国事访问印尼和马来西亚，随后出席亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议，是今年3月上任以来首次访问东南亚地区国家。昨天与印尼总统苏西洛会面，两国决定把双边关系提升为全面战略伙伴关系，突显中国扩大中国与东盟合作基础的外交战略思维。

中印两国加强战略互信，无疑有助加强中国在东盟的外交与战略政策成效。习近平谈到区内热点的南海争端，再次强调以和平方式解决。目前南海争端其中主要的摩擦点，在于菲律宾坚拒中方提出的双边外交谈判，千方百计引入域外力量。

习近平今次谋求加强两国在地区事务的合作，据此凝聚跟东盟更大的合作动力，透过加强双边经贸关系，削弱菲律宾的气焰。另一方面，应对美国亚洲再平衡战略，中国推动周边外交，以抗衡美国不断加强在区内军事存的格局。

美国总统奥巴马连任后，先后出访东南亚多个国家，而且不再依赖「中美合作」来维持地区安全，透过加强美国在亚太的战略存在与主导地位，来稳定心目中的地区安全秩序。

中印提升至全面战略伙伴关系，估计中印贸易额到2015年将达到800亿美元规模，在经贸互利共赢的基础上，进一步累积「东盟十加一」的合作凝聚力，战略目标隐约可见。

总括而言，今次习近平出访东盟国家之旅，提升同印尼的全面战略伙伴关系。然而，基于亚洲国家的差异大，美国重返亚太的战略，令地区地缘政治日益复杂，随着中美综合国力对比差距进一步缩减，中美在亚洲区内的外交博弈，竞争性恐怕只会有增无减。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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