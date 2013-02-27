《信报》：两岸互动见传承 政治对话待突破

（2月27日社评）

新春伊始,元宵刚过,台湾的国民党荣誉主席连战在北京先后与中共新任和前任总书记习近平、胡锦涛会面,话旧欢谈,共表对两岸和平发展的良好意愿,虽未见具体成果,却蕴含重要意义.

连战此行定位为“走春访旧”,并无公布预设议题,惟时机上恰到好处,反映北京对两岸关系的高度重视.此外,大陆刚在上周召开2013年对台工作会议,而全国“两会”也将在下星期举行.此时此刻,正是北京新领导层就未来对台政策定向定调之际,连战的到访,当有助准确领略大陆方面对推进两岸关系发展的思路和期许,也可直接反馈台湾方面的意见,对于增加双方政治互信,自有裨益.

虽然连战在国民党内仍具相当的影响力,但当今台湾领导人马英九对两岸政治接触一直存有戒心,多年来趑趄不前,在政治对话问题上,相信短期内尚难突破.

然而,两岸关系经过8年的发展,已进入大交流、大合作、大发展的新阶段,无论民间交往,还是经贸合作,都日益频繁密切,这种和平关系的巩固和深化,必然难免触碰政治互信的问题,马英九虽然百般踌躇,但也明白毕竟需要面对.以连战为首的国民党内“深蓝”力量,正倒逼马英九在两岸政治议题上有所回应,迈开步伐.目前民望低迷的马英九,极须强化党内的凝聚力,对于连战和商界的声音,总不能充耳不闻.

看来,两岸政治对话虽然未可一蹴而就,互设联络办公室应有机会成为两岸关系再上台阶的下一步.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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