《信报》：QE资金盛宴曲终 资产市场重新洗牌

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（12月20日社评）
美国联储局明年一月开始缩减购买资产计划的规模，货币量宽政策(QE)正式进入结局篇。由于联储局表明减少买债后，短期息口未来一段时间仍会维持在超低水平，调子温和的利率前瞻性指引，冲淡了启动退市对市场的冲击。
昨天，香港财政司司长和金融管理局同时发出提示，警惕资金撤出对本港造成的利率及资产价格下调风险。由于本港基础货币规模受到资金流入流出的影响，一旦美元持续流出香港，本港货币基础收缩，利率便有上升压力，委实不得不防。
按照联储局目前的退出“路线图”，预期明年经济增速处于2.8%至3.2%的区间，失业率将降至6.3%至6.6%，在这个基础上，年初先缩减每月购债规模100亿美元；至于完全停止买债到触发加息的门槛，则视乎失业率和通胀的变化。
按照议息声明，即使失业率降至6.5%或以下，只要通胀还处于低水平，联储局都不会加息；多名联储局官员也预期，2015年前不会上调利率；2015年底，联邦基金利率可望维持在一个百分点以下，向市场发出减少买债不等于紧缩的清晰讯号；透过这幅包含“低息承诺”的退市蓝图，确保退市平稳展开。
目前美国劳工与房地产市场好转，加上国会参议院通过两年预算协议，有助纾解自动削减自由裁量支出的压力，经济可望复苏。但当中也蕴含不确定性风险。由于通胀目前处于相当低的水平，按联储局用以衡量通胀水平的消费者支出价格指数(PCE)，10月按年仅上升0.7%，过低的通胀水平意味未来经济动力受到一定制约，一旦持续减少货币量宽的支持，不排除出现通缩风险。
总括而言，贝南奇启动明年缩减购债100亿美元，只是踏出收水过程的一小步，继任的耶伦如何继续促进就业和稳定物价的政策目标，使QE能够平稳全程撤走，才是最艰难的一步。美国正式启动退市，标志五年来资金盛宴的终结，国际资金的风险偏好和流动方向都会出现显着变动；美元转强，资金从新兴市场流出，趋势恐怕难以避免.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。