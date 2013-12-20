《信报》：QE资金盛宴曲终 资产市场重新洗牌

（12月20日社评）

美国联储局明年一月开始缩减购买资产计划的规模，货币量宽政策(QE)正式进入结局篇。由于联储局表明减少买债后，短期息口未来一段时间仍会维持在超低水平，调子温和的利率前瞻性指引，冲淡了启动退市对市场的冲击。

昨天，香港财政司司长和金融管理局同时发出提示，警惕资金撤出对本港造成的利率及资产价格下调风险。由于本港基础货币规模受到资金流入流出的影响，一旦美元持续流出香港，本港货币基础收缩，利率便有上升压力，委实不得不防。

按照联储局目前的退出“路线图”，预期明年经济增速处于2.8%至3.2%的区间，失业率将降至6.3%至6.6%，在这个基础上，年初先缩减每月购债规模100亿美元；至于完全停止买债到触发加息的门槛，则视乎失业率和通胀的变化。

按照议息声明，即使失业率降至6.5%或以下，只要通胀还处于低水平，联储局都不会加息；多名联储局官员也预期，2015年前不会上调利率；2015年底，联邦基金利率可望维持在一个百分点以下，向市场发出减少买债不等于紧缩的清晰讯号；透过这幅包含“低息承诺”的退市蓝图，确保退市平稳展开。

目前美国劳工与房地产市场好转，加上国会参议院通过两年预算协议，有助纾解自动削减自由裁量支出的压力，经济可望复苏。但当中也蕴含不确定性风险。由于通胀目前处于相当低的水平，按联储局用以衡量通胀水平的消费者支出价格指数(PCE)，10月按年仅上升0.7%，过低的通胀水平意味未来经济动力受到一定制约，一旦持续减少货币量宽的支持，不排除出现通缩风险。

总括而言，贝南奇启动明年缩减购债100亿美元，只是踏出收水过程的一小步，继任的耶伦如何继续促进就业和稳定物价的政策目标，使QE能够平稳全程撤走，才是最艰难的一步。美国正式启动退市，标志五年来资金盛宴的终结，国际资金的风险偏好和流动方向都会出现显着变动；美元转强，资金从新兴市场流出，趋势恐怕难以避免.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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