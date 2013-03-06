《信报》：十年当政多褒贬 一片温情志未酬

（3月6日社评）

「天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。」这是总理温家宝5年前连任之初，引用王安石的名句，以表施政与改革的决心。随后，汶川大地震的「天变」巨灾，环球金融海啸的惊世冲击，给中国的发展带来了严峻考验。温总昨天在其最后一份政府工作报告中，力陈当局有效应对国际金融危机、克服连场天灾所取得的成绩，希望为自己的10年总理生涯谱上悦耳的休止符。虽说「人言」不足恤，但历史评价，毕竟是由百姓写的。

亲民与「温」情，是温家宝常怀「长太息以掩涕兮，哀民生之多艰」的忧国忧民，赢得公众对他的一大印象，纵然也不乏「影帝」之讽，但他乐于亲近民众，频临灾难事故现场，始终可取。此外，他自上任以来，一直重视农业、农村、农民的「三农」问题，推出多项有利农村发展、惠及亿万农民生计的政策，诚其一大政绩。

温总十年在位，曾经力推收入分配改革制度，也力图通过国务院大部制改革提高政府的行政效率，以及多次高调疾呼反贪，提出「让权力在阳光下运行」的口号。中国当前弊病丛生，亦不能归咎温总一人。令人惋惜的是囿于客观形势，受制阻力重重，温总此志未酬，但他鲜明的改革形象，朴实的亲民作风，还是值得肯定。

「亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔」。温家宝去年在泰国谈及自己退休之时，以屈原诗句明志，诉说自己的清白。无论如何，其个人荣辱、功过得失，自有历史评说，国人的最大期望，是他的继任人能够扬其德政，补其遗憾，让中国变得更加公平公义，人民活得更加尊严幸福。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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