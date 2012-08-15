《信报》：钓鱼岛武力冲突危机达风险高点

(8月15日社评)

中日两国就钓鱼岛主权之争,中港台民间保钓人士前往岛屿宣示主权,以抗衡日本"守护日本领土行动起来议员联盟"登岛计划.日本拟出动自卫队介入,令钓鱼岛争端引发中日武力潜在冲突的危机达到了一个新危险高点.

挑起今次争端升温,在於日本朝野在主权冲突问题上采取连串风险行为.自东京都知事石原慎太郎今年入夏後高调宣布购买钓鱼岛以来,日本朝野各种势力即告蠢蠢欲动,摩拳擦掌.中国“环球时报”昨天的社评,"坚决反对日本在任何情况下出动自卫队对付中国民间人士",无疑点出了问题的骨节眼.

面对中国在东亚崛起,日本朝野难免有芒刺在背之感.日本通过中日钓鱼岛之争,扩大军事力量,加强自卫队在传统安全领域的角色,战略意图十分明显.日本利用中日钓鱼岛争端之机,从主权之争到中国威胁,而最终据此撕破宪法第九条的军事发展枷锁,重构政治军事强国战略,从法律维度隐然挺进军事层面.

据报导,自卫队统合幕僚长岩崎茂日前已下命令,要求海陆空三军尽快制定防卫钓鱼岛的应对作战计划.可以说,目前危机演化的关键,在於中港台民间保钓人士,在缺乏强大支援下,最终无功回航後,日本会否乘机对钓鱼岛进行更有效的控制,甚至派自卫队登岛守卫.

照发展形势看,主权之争已危及中日关系的稳定性.如今日本风险行动不停,撕破宪法对扩展军力限制的用心不息,中国被动的守势最终无法适应形势的变化,令钓鱼岛主权之争逐步实质成为东亚最危险的军事冲突点.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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