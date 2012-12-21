《信报》: 末日不安 世界蜕变

（12月21日财经评论）

末日不安世界蜕变 /习广思

今日是2012年12月21日,末日没有来.末日论讲足一年,与千年虫一样,最终只是一场笑话.然而,是笑话也好,是恐惧作崇也好,人类对末日的担忧正反映出对世界的不安.重看一年前的文章,末日论更大程度是代表着摧毁及破坏,叫大家打破固有思维,放弃旧有制度,世界或进入新的秩序.这既是世界各地对政治、经济、金融等制度改善的期待,也是某些运行多年的制度及模式到达一个不得不改的临界点.因此,先有改变,愈是彻底,日后的改革亦将会更大.2012年出现翻天覆地转变的肯定是政治.全球政治局面转变,配合金融及经济危机的背景.最重要的是,席卷全球的危机情绪叫选民作出改变,因而政局出现更大的改变,打破过往的禁忌,这其中充满被动及主动的因素.早在1月,有台湾总统大选,3月俄罗斯大选令普京回朝,6月埃及民主选举总统,7月印度大选后随即进行改革.

直到11月,重头戏中美换届,习近平上台,打贪反腐引来改革期待.奥巴马连任,看似是一切依旧,但《时代》选他作风云人物,称作”新美国的建筑师”,四年前提出的”改变”虽然缓慢,但美国人对社会转变的期盼依然未减.怎料到12月,日本政变,南韩选出第一位女总统.这些新上台的政治人物均强调改革,被迫要正视恶疾,在任期内注定要寻找一种新的经济模式.2012年不是末日,但五年后回望,2012年肯定是许多政经历史的一个转折点.末日没有来,股票继续炒.尽管资金充裕,但市场假期情绪日浓,财崖死线逼近却见变数,日股借央行QE消息出货,港股在好坏消息下争持.恒指在中资金融股拖累下,低位见22,661点,全日靠汇控(0005.HK)支撑大局,尾市在中移动(0941.HK)转升带动下,收报22,659点,上升36点.大市成交额609亿港元,沽空比率7.7%.

恒指仍然有力守住10天线,大市轮流接力情况未变,中资内银及保险股回软,却由汇控及油股接力,可见大市底蕴仍然不俗.其次,工业股逐步攀升,亿和(0838.HK)及信利(0732.HK)均见转强.汇控股价在80港元水平争持多日,昨日再现突破,股价在250周线见支持.圣诞钟,买汇丰,实在只因顺口溜而已,基金粉饰橱窗的对象尽是热钱恩物,包括二三线中小型股,以及上落快速的濠赌股.银娱(0027.HK)股价再创新高,分析员完全不缺理由唱好,新濠(0200.HK)见一年新高,但论长远走势仍远远落后.(B03)

-----------------------------------------------------------------------------美元直扑85日圆 /苏子

欧元兑美元前天曾一度高见1.3309水平,可惜随后因为美股掉头下挫,令美元受到避险资金支撑而止跌回升,结果欧元兑美元大幅回落并完全抹去一整天的升幅,收市时更在日线图上呈现墓碑的不利形态.理论上这对昨天的走势极为不利,昨天欧元兑美元应以大阴烛继续回落至1.3150水平以下,并在日线图呈现一组不利后市的黄昏之星形态收市才对.不过,留意墓碑属于单日形态,可信性远不及黄昏之星这类三日形态,因此,倘若昨晚欧元兑美元一直未见承接前天的不利技术走势低收,反而更成功返回前天欧洲市的1.3255高位以上波动及收市,那便要小心汇价在前天日线图上所呈现的墓碑形态将会成为一个失败形态,并且更要小心稍后欧元兑美元可能会出现一个令不少投资者感到侧目的大升市,直扑1.35心理关口.

欧元兑美元已自亚洲市的1.3187低位回升至1.3265水平,如昨晚可以保持此良好上升势头并以近全日高位收市,预料今天欧元兑美元势必向上作出重大突破.看淡的投资者宜作好风险管理措施.昨天日本央行一如市场预期进一步放宽货币政策,扩大资产购买规模10万亿日圆.美元兑日圆则在好消息出现后获利回吐.美元兑日圆自83.83低位回升至84.15水平,84关口已失而复得.由于日本央行已失去独立性,市场预期日本央行只会继续大印银纸,故美元兑日圆短期内的任何回落均可视作趁低吸纳的黄金机会,只要美元兑日圆稍后的回落没有低于83.40水平并在之下收市,预料仍有足够动力向上突破85心理关口,继续以大涨小回的走势模式向上发展.

欧元兑日圆已自亚洲市的110.69低位回升至111.50水平以上,如昨晚可以继续造好并且在112阻力关口以上收市,预料今天可以再创今年新高,随后朝着去年7月下旬的114.18高位迈进.(B11)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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