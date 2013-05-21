《信报》：龙与象共舞 对冲美国以邻制邻

（5月21日社评）

中国总理李克强出访印度，作为上任后外访首站。今年3月，国家主席习近平亦以近邻大国俄罗斯作外访第一站，充分反映中国积极加强与新兴大国的关系，设法对冲美国「以邻制邻」进行地区控制的力量。

印度素有大国之志，但对中国崛起之势，加上两国边境划界的长期争议，不易放下对中国的战略猜疑，使印度有加强与美国发展战略伙伴关系的诱因，据此牵制中国。

李克强访印，推动经济外交，活动以牵涉经贸为主，开拓中印「新型大国关系」的基础，战略目标相当清晰。基于中印经济近年急速发展，短短10年间，两国贸易额增加超过20倍，可见两国经贸互动发乎内在需要。

很明显，印度、中国、俄罗斯和日本是亚洲大国。中国在自身崛起的基础上，拓展与其他近邻大国「新型大国关系」，看来已成为「习李体制」当前外交战略的主线。

然而，在美国强势「 重返」亚太战略下，中印、中俄、中日的无可避免形成「中美印」、「中美日」、「中美俄」等「战略三角关系」结构。面对中印近年加强关系，奥巴马2009年积极与印度建立「美印战略对话机制」，不断推进两国的的合作，力图争取美印双边关系对中国制衡的有利成分。

可以说， 美国通过「以邻制邻」的战略方式，维持美国对区内秩序的主导角色与有效控制。访印之旅，无疑是加强中印「战略互信」基础的一个契机；中国也设法削弱中美印「战略三角」对己方不利的因素。

事实上，「龙象共舞」、互利合作，不仅对两国崛起有利，也是亚太地区发展与安全的重要稳定力量。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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