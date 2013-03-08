《信报》：半岛剑拔弩张 失控危机堪忧

（3月8日社评）

面对联合国安理会的制裁，北韩不仅高调宣布将撕毁1953年签订的《朝鲜停战协定》，更在国内厉兵秣马，着手进行连串全国性备战演练；更不排除进行新一轮核试验，使朝鲜半岛现剑拔弩张之势，安全失控风险也升到高点。

今次金正恩政府以不含糊的声明，作出撕毁停战协定的恫吓，不仅是对联合国议决新一轮制裁措施的反应，也是金对美韩展开大规模军事演习的激烈反击，亦蕴含政策重大调整的战略意味。

如今北韩接二连三进行核试验，冲击半岛的安全结构，由是不排除诱发起东亚各国军备竞赛的风险。一旦日本放弃无核三原则，南韩也走上核道路，两国决定研制核武，整个东北亚便成为全球核武高度集中的地区，国际关系更形复杂，这样一来，地缘局势亦长期动荡难定。中国也成为最多核武邻国包围的国家，安全受到巨大的潜在威胁。

照发展形势看，北韩再受制裁已成定局，该国不承认《朝鲜停战协定》亦定出生效死线，前线部队进入全面对决战状态也表面化，国内公共车辆盖上军用伪装网，军事挑衅行动大有一触即发之势。如今避免危机爆发，设法打开重启六方会谈之门已刻不容缓。

当前通过制裁来迫使北韩弃核，但在美日韩三边军事协调机制化之下，无可避免加剧北韩的不安全感，此举益发增加爆发武力冲突的风险。形势演变至今，只有通过利益协调对话，重开六方会谈，才能为朝鲜半岛武力冲突危局降温。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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