《信报》：新兴市场周期论

（7月5日财经评论）

新兴市场周期论/ 习广思

金融市场危机一波未完一波又起，美国退市恐惧造成的资金流转变才刚稳定下来，欧洲、北非再泛起波澜。埃及军事政变、敍利亚局势动荡，两大地缘政治因素，加上正值用油旺季，近期油价一再攀升。另外，葡萄牙出现政治危机，十年国债孳息率升至8厘，再度叩响“7厘魔咒”。以上种种不明朗因素，虽未导致一场市场风暴，但就令7月环球市场阴霾不散。葡萄牙财长辞职，或令葡萄牙提前大选，留意这次葡萄牙债息上升，未有拖累其他欧猪，反映这与过去两年欧债危机祸及的债市漩涡有所不同。欧债风暴已平息，但葡萄牙政治风波反映欧洲实行紧缩政策所遗留下来的不稳定影响，人民对紧缩政策反感，不满政府向以德国为首的欧盟妥协。

葡萄牙债市风险不会维持太久，反而下半年欧洲政治重头戏是9月份德国大选。目前德国总理默克尔领导的保守派，在民意上大领先，但据高盛观察，默克尔需要寻求另一个执政联盟合作，才能够在9月大选后建立政府。过程中，默克尔对欧洲趋向宽松的政策方向，立场会否转变？虽然德国反欧洲的情绪暂时冷静下来，但政治一日都嫌多，到9月大选白热化时，政治会否再起风波？美股独立日休市，外围变动不大，中国内地银行拆息回落，港股藉机反弹，可惜是一场乾弹。恒指昨天重上10天线，反弹至20,468点，但大市成交额只有483亿元，沽空比率11.95%。

看好的投资者挟仓目标尽在中资指数股，以金融内银股为首，金矿、煤炭股谷底反弹，油股转强。相反，早前强势的手机设备股却是逐步转弱。投资者入市意欲不高，却见部分超短线炒作，续在超卖股份身上发掘技术买卖的机会。到底应该是逢弹减持，或是逢低吸纳，这要视乎阁下讲的是什么股票。昨日反弹的股票，例如内银、矿业及煤炭等股份，应逢弹减持，因为每个反弹都是逃走的机会，中长线投资者对这批股票兴趣不大；相反，一些近期仍在整固的股份，例如新能源、风电、手机设备、科网股，经过上半年的强势后，现时进入整固期，投资者可在这段时间内逢低吸纳。(B02)

........................................................................

欧罗现死亡交叉/ 苏子

虽然前天欧洲市欧罗兑美元曾低见1.2920水平，但踏入美国市后，却未有出现新一轮抛售浪潮，反而在突破1.297╱1.300即市阻力区后，成功返回1.30心理关口以上收市，更在日线图上呈现近似锤头的利好形态，故表面看来，欧罗兑美元似乎已在前天的1.2920低位见短期底部，后市不难进一步作出更有力的反弹。由于昨天欧罗兑美元未能藉着前天的利好形态挑战10天SMA阻力，高位仅见1.3023便已遇上严峻阻力，加上10天SMA跌破100天SMA，出现了死亡交叉的不利讯号，因此，若昨晚欧洲央行议息结果始终未能成功令到欧罗兑美元升回10天及100天SMA阻力以上波动及收市，预料在技术走势进一步转弱下，前天所造的低位未必能发挥足够的支持力。

假如今晚美国公布最新的就业报告结果使美元出现单边升市，美汇指数更因此突破84阻力关口，相信欧罗兑美元势必下破5月份的低位1.2793及继续往下寻底。短线而言，除非欧罗兑美元可以显着升回200天SMA的1.3075关键阻力以上收市，否则，投资者采取候高沽出的策略将有较高的胜算。美元兑日圆近期的反弹浪于本周开始在20天保历加通道顶部阻力遇上较阻力。短线而言，若美元兑日圆始终未能成功升破上述顶部阻力位，反而返回50天SMA支持以下收市，预料美元兑日圆近日的反弹浪应已告一段落，稍后较大机会在94.5-99.5区域内以上落市的形式运行；故短线投资者可在此区域内采取上落市的买卖策略。

至于较长线的投资者，可待汇价跌近上述区域的底部附近才采取趁低吸纳的策略，博最终可以向上作出重大突破，重拾一浪高于一浪的走势模式。(B14)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。