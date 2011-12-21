《信报》：系统风险新高 欧洲银行势危

（12月21日社评）

欧洲央行最新"金融稳定评估"发出警告,欧元区系统性风险指数已升至2007年,即该项指数起始计算以来最高水平.过去六个月,多家区内银行的违约概率急速上升,反映欧债危机的杀伤力,为欧洲银行业敲响了警钟.评级机构上周对陷入危困的银行再施重拳,惠誉下调匈牙利五家银行的债务评级.标普亦下调西班牙10家银行评级,令欧洲银行业一片萧索.据欧央行12月"金融稳定评估"指出,未来两年,欧元区起码有两家大型银行的违约概率,由2007年的0%,上升至25%,连大型银行也摇摇欲坠,遑论规模脆弱的小型银行.

很明显,欧债危机发展至今,对金融市场来说恍似一场没完没了的噩梦.本年最後一次欧盟峰会,欧盟26国领袖同意缔结新条约,强化财政纪律,以消弭危机风险外溢的冲击,但峰会沸沸扬扬过後,所提出的解救方案却寸进艰难.峰会议定向国基会注资2,000亿欧元,当中1,500亿由欧元国家提供,余下500亿则由非欧元区国家承担,昨天英国已一口拒绝,令落实注资目标旷日持久,危情持续.

在阴霾无法消除而贷款质素又不断变坏之外,欧洲银行业更面对存贷进一步萎缩威胁.西班牙央行前天所发表的报告,除不良贷款显着增加外,10月份贷款量较同期减少2.5%,存款量则较去年下滑2.2%,是自2008年以来的最低水平,折射出投资者对银行的信心不断下降,形势不妙.

基於"巴塞尔III"有9年过渡期,银行尚有喘息机会,但要满足欧洲银行监管局的要求,即在明年6月底前,把一级核心资本充足率提升至9%,并於明年1月20日前提交集资计划.面对"死线"临近,很多银行如今不得不出售盈利部门套现或精简业务度过难关.法国农业信贷银行上周便终止大宗商品交易,挑动市场的神经末梢.面对欧洲银行业险情,欧央行行长德拉吉前天向监管机构呼吁,在收紧银行的资本要求时,避免由此导致的信贷紧缩.但形势发展至今,即使欧央行向银行提供流动性,纾缓银行间的紧绌状态,却难以扭转欧洲银行在欧猪国家的"头寸暴露"风险.欧洲银行业如今已陷入风雨飘摇境地,银行系统性风险的幽灵若隐若现.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。