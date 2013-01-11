《信报》：出口失去拉动力 增长靠两头马车

（1月11日社评）

中国海关昨天公布,去年外贸进出口总值同比增长6.2%,虽低于年初的预期目标10%,但12月单月进出口扭转劣势,增速创半年来高位,驱散市场对中国出口前景持续恶化之忧,中港两地股市闻声双双造好.

照目前情形看,今年出口环境改善幅度并不大,相信净出口难对GDP提供贡献.换言之,中国经济增长今年要靠消费和投资“两头马车”拉动.

先看投资情况,国内固定资产投资总额高达7万亿元,加上房地产反弹,投资气氛好转,而“习李新政”亦锐意推动新型城镇化,令投资增速有强化的动力基础.消费方面,社会消费品总额同比名义增长达14%,扣除通胀因素,实际增长已超过2011年水平.同一期间,城镇居民人均可支配收入实际增长9.8%,随经济复苏加速,相信也有利消费增长.

清楚看到,净出口拉动增长已不能寄予厚望.去年外贸大幅下挫,虽然与外部需求疲弱相关,但内地生产成本,包括劳工成本上涨,出口竞争力下降已相当显眼.因此,12月单月进出口虽强力反弹,但在内外部环境制约下,料今年增幅有限.

近日多家投资机构预测中国经济今年增速逾8%.很显然,中国迄今仍走不出靠投资拉动成长的局限;改革分配结构,增加家庭收入以刺激消费,亦即把社会财富从政府和商业部门的既得利益者囊中,向民间进行重新分配,这个过程也充满政策反覆风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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