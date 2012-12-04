香港《信报》：财政悬崖倒数 市场难免虚惊

（12月4日社评）

美国“财政悬崖”谈判踏入最後一个月的倒数日子,民主与共和两党迄今仍僵持不下,令投资者对“堕崖”风险的忧虑显得敏感.随着谈判死线逼近,达致协议的压力也愈大,担心两党激烈博弈触发金融市场急遽波动,令市场露出了不安情绪.

如今在向富有阶层增税等问题上,双方继续针锋相对.从党派门户的角度看,在增税、是否通过压抑福利开支降低财政赤字等牵涉政策理念之上,两党不同的主张看来很难弥合,纾解分歧唯一方法,只有妥协.

随着月底谈判死线临近,两党达致妥协的压力也愈来愈大.照最新公布的经济数据看,包括10月新屋销售较前月小幅下滑,售价中值同比虽上升5.7%,但升幅已连续2个月缩小,动能减弱,反映房地产回升气势有弱化隐忧,加上10月个人收入增幅几乎原地踏步,令复苏好转的势头蒙上阴影.因此,若“财政悬崖”出现,美国复苏步伐势必受到巨大冲击.实质性的经济损害,无疑会制约共和民主两党的非理性博弈行为.市场担忧,相信只是一场虚惊.

值得注意的是,去年两党就债务上限的博弈,双方的妥协方案,并非根本解决了举债问题,只是采用拖延方式,把难题的核心以“削赤”的面目在日後继续展现,为今次财政悬崖争拗留下尾巴.如今财政悬崖谈判亦有可能以分阶段方式处置,但两党这种政治博弈,令美国政府政策形成的可预期性和连贯性减少,增加政治风险,也使美国优等主权评级未来一段时间持续受到损削.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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