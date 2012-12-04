香港《信报》：财政悬崖倒数 市场难免虚惊

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
（12月4日社评）
美国“财政悬崖”谈判踏入最後一个月的倒数日子,民主与共和两党迄今仍僵持不下,令投资者对“堕崖”风险的忧虑显得敏感.随着谈判死线逼近,达致协议的压力也愈大,担心两党激烈博弈触发金融市场急遽波动,令市场露出了不安情绪.
如今在向富有阶层增税等问题上,双方继续针锋相对.从党派门户的角度看,在增税、是否通过压抑福利开支降低财政赤字等牵涉政策理念之上,两党不同的主张看来很难弥合,纾解分歧唯一方法,只有妥协.
随着月底谈判死线临近,两党达致妥协的压力也愈来愈大.照最新公布的经济数据看,包括10月新屋销售较前月小幅下滑,售价中值同比虽上升5.7%,但升幅已连续2个月缩小,动能减弱,反映房地产回升气势有弱化隐忧,加上10月个人收入增幅几乎原地踏步,令复苏好转的势头蒙上阴影.因此,若“财政悬崖”出现,美国复苏步伐势必受到巨大冲击.实质性的经济损害,无疑会制约共和民主两党的非理性博弈行为.市场担忧,相信只是一场虚惊.
值得注意的是,去年两党就债务上限的博弈,双方的妥协方案,并非根本解决了举债问题,只是采用拖延方式,把难题的核心以“削赤”的面目在日後继续展现,为今次财政悬崖争拗留下尾巴.如今财政悬崖谈判亦有可能以分阶段方式处置,但两党这种政治博弈,令美国政府政策形成的可预期性和连贯性减少,增加政治风险,也使美国优等主权评级未来一段时间持续受到损削.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。