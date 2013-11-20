《信报》：恩仇有别义无双 中美日韩各所图

(11月20日社评)

南韩与中国合作，准备在哈尔滨火车站立碑，纪念上世纪初刺杀时任日本首相伊藤博文的韩国民族英雄安重根。内阁官房长官菅义伟昨天称，立碑行动不利日韩关系。南韩外交部随即反驳，表明安重根是为和平而牺牲。中国外交部发言人则指，安重根是历史上着名抗日义士。

1909年，使当时朝鲜丧失主权的「乙巳保护条约」始作俑者伊藤博文前赴哈尔滨，安重根于其刚下火车之际开枪将之击杀，安被日方处绞刑。如此一个人物，韩国奉为英雄，中国尊为义士，日本视为罪犯。

使人不禁想到，日本右翼分子称前往参拜靖国神社，是对为国而战乃至献出生命的英灵表达尊崇。这些所谓英灵，却是双手沾满鲜血的「恶鬼」。如今中韩为安重根立碑，日本政府却认为难以接受，彰显日本安倍政府罔顾历史。

南韩对日本的戒心愈来愈重，而出于应对北韩威胁所需，与中国愈走愈近。另一方面，美国力促日韩减少嫌隙，以保其围堵中国的战略奏效，却因日方的右倾渐趋而事倍功半。

当前日本不断渲染「中国威胁论」，作为推动扩展军备的铺垫。南韩心怀历史伤痛教训，关系自难亲近；对于南韩来说，与华对日有着共同的安全利益；而中国对北韩的管控与影响力，恰为朴槿惠政府有所希冀。

美国当然亟欲日韩合组抗华阵线，但日本积极迈向军事强国的举措，南韩遑会与日结盟。美国一方面要为日本撑腰以牵制中国，另一方面却要制衡日本的过度膨胀。中国如何坚守核心原则，并谋求最适切的外交平衡，或许正是新建的国家安全委员会其中一个重要的课题。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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