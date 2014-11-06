《信报》：奥巴马沦为跛脚鸭 中国梦可望减干扰

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月6日社评）
美国举行的中期选举大局底定，总统奥巴马所率领的民主党一如所料陷入颓势，共和党在选民不满现届政府施政的情况之下，赢得参议院和众议院多数议席，从而重夺失落多年的两院控制权，虽然所得的议席并非压倒性的三分之二绝大多数，无法取得终极否决权，但奥巴马政府在余下两年任期将会沦为跛脚鸭已是不争的事实。
这次中期选举被视作对奥巴马政绩的全面检视，如今的投票结果反映，选民不认为他是一位称职的好总统，特别是还未能带领美国走上经济稳健复苏之路，尽管失业率回落至6%，但人民难以回复金融海啸之前的好日子。
既然奥巴马沦为跛脚鸭，那么中国大概可以松一口气，至少未来两年将不会受到美国过分咄咄逼人的沉重压力。中美之间＂斗而不破＂的局面不但将会持续下去，而且更加有利于国家主席习近平所倡议并构建的新型大国关系，两国合作势将多于对抗。
这次在北京举行的APEC，中方将推动亚太自贸区建设，完成制定《亚太经合组织推动实现亚太自贸区路线图》，促进自贸区互动，加强对亚太自贸区的分析研究，大力开展自贸区谈判能力建设。中方亦会推动各方同意，将APEC领导人关于＂不采取新的贸易投资限制措施＂的承诺延至2018年。
早前有报导指出，中美双方在APEC会议上既有合作亦有博弈，可能上演一场争夺亚太地区贸易主导权的暗战，中方所推动的亚太自贸区有机会在美国施压之下触礁，原因是美国谋求推动泛太平洋战略经济伙伴关系协议（Trans-Pacific Partnership，TPP）。
假如这样的暗战在APEC展开，现在已是世界第二大经济体的中国未必一定落于下风，毕竟以奥巴马目前的形势而言，让中国成为朋友远胜于成为敌人。
APEC的亮点肯定是奥巴马和习近平促膝长谈，一如去年在美国加州安纳伯格庄园的会晤，双方为中美关系谋划良好的愿景，且看习近平经常放在嘴边的＂中国梦＂能否减少几分外来干扰。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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