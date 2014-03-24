《信报》：升息周期提早而来 香港楼市加速调整

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（3月24日社评）
美国联邦储备局主席耶伦上周「预告」明年春季可能开始加息，在利率上升阴霾突然笼罩下，香港多个屋苑出现「劈价走货」个案；亦有投资机构发表物业报告，估计香港住宅楼价将加速调整。不过，从楼市长远健康发展的角度看，问题的关键，并不在于楼价短期受压回落，反而在政府能否把握「市场预期」显着改变之机，持续稳定增加土地和单位供应，使楼价有序调整，为日后逐步撤走「辣招」奠下退出基础。
由于美国加息会循序渐进，而且幅度也不会很大，加上香港物业单位供应量短期难以猛增，因而相信市场也不会出现非理性抛售。
但值得注意的是，香港加息确实可能较美国为早，因跨境资金回流美国的趋势，预料会不断加强。据追踪全球资金流向的EPFRGlobal上周五发布的最新资料，截至3月19日当周，新兴市场股市基金净流出逾40亿美元，连续21周净流出。如无意外，随着美元转强、美国经济进一步好转，资金加速从新兴经济体流出，恐怕会变本加厉。
基于港元与美元挂鈎，在香港目前实施的联系滙率制度下，资金陆续流出香港，势必扯高银行间同业拆息利率，令香港加息步伐可能来得急且快，并一下子暴露出过去几年楼市飙升形成的潜在泡沫风险。
面对利率周期提早降临，政府显然也须要因应形势的变化，调整「辣招」措施，如当美国联储局完全终止购债计划后，不妨考虑撤销向购买第二套物业的香港居民征收双倍印花税，让楼市逐步恢复通过供求机制进行市场调整的能力，使楼市长期健康发展。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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