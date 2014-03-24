《信报》：升息周期提早而来 香港楼市加速调整

（3月24日社评）

美国联邦储备局主席耶伦上周「预告」明年春季可能开始加息，在利率上升阴霾突然笼罩下，香港多个屋苑出现「劈价走货」个案；亦有投资机构发表物业报告，估计香港住宅楼价将加速调整。不过，从楼市长远健康发展的角度看，问题的关键，并不在于楼价短期受压回落，反而在政府能否把握「市场预期」显着改变之机，持续稳定增加土地和单位供应，使楼价有序调整，为日后逐步撤走「辣招」奠下退出基础。

由于美国加息会循序渐进，而且幅度也不会很大，加上香港物业单位供应量短期难以猛增，因而相信市场也不会出现非理性抛售。

但值得注意的是，香港加息确实可能较美国为早，因跨境资金回流美国的趋势，预料会不断加强。据追踪全球资金流向的EPFRGlobal上周五发布的最新资料，截至3月19日当周，新兴市场股市基金净流出逾40亿美元，连续21周净流出。如无意外，随着美元转强、美国经济进一步好转，资金加速从新兴经济体流出，恐怕会变本加厉。

基于港元与美元挂鈎，在香港目前实施的联系滙率制度下，资金陆续流出香港，势必扯高银行间同业拆息利率，令香港加息步伐可能来得急且快，并一下子暴露出过去几年楼市飙升形成的潜在泡沫风险。

面对利率周期提早降临，政府显然也须要因应形势的变化，调整「辣招」措施，如当美国联储局完全终止购债计划后，不妨考虑撤销向购买第二套物业的香港居民征收双倍印花税，让楼市逐步恢复通过供求机制进行市场调整的能力，使楼市长期健康发展。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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