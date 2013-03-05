《信报》：调控楼市辣招 慎防“鬼城”风险

（3月5日社评）

国务院10天内接连推出调控房地产措施，压力升级。日前公布“关于继续做好房地产市场调控工作通知”，作为对之前出台“国五条”政策执行的细化，细则相当严厉，透过增税、信贷和监督等手段进行控制，显示新政府的调控决心。

“新国五条”虽然显露出新一届政府调控房地产市场的决心，不过，以堵塞需求膨胀手段来遏抑楼价上涨，实非治本之策。照发展形势看，若然“新国五条”的限贷等铁腕措施“一刀切”，三四线城市楼市雪上加霜，进而因市场崩盘激化当地过去盲目投资、盲目借贷和地方财政的金融风险，势必威胁到地方债务和影子银行问题恶化。

退一步看，“新国五条”当中的增税，亦即向二手市场交易额征收20%作个人所得税，即使有可能把投资需求转移到一手市场，加速发展商的销售过程，由此维系房地产的新增投资，使经济复苏的稳定性无损。然而，三四线城市物业市场崩盘威胁激化的金融风险，却足以对中国经济复苏基调产生显着的破坏力，三四线“鬼城”的地产泡沫连环破裂风险与危机值得注意。

以限购、限贷、增税等打击需求面手段控制楼价攀升，却未有针对中央与地方关系、财税制度、地方“土地财政”，以至投资增长结构等制度性矛盾一一进行变革，则房地的调控只能继续在过去“十年九调”的轨道上回转，跳不出“打压，反弹;再打压，再反弹”循环的死胡同。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。