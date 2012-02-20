《信报》：经济催逼宽松存准金率续降

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（2月20日社评）
人民银行下调存款准备金率,向市场释出约4,000亿元人民币流动性.自去年12月初存准金率转势掉头下降,今次是第二度、也是今年首度下调.基於出口前景不乐观,资本净流入规模相信也不会大,加上经济下行压力有增无减,预料存准金率今年内还有多次下调空间,货币政策加快走向宽松.较早之前,央行公布1月新增贷款额度仅7,300余亿元人民币,远低於市场逾万亿元预期,这个额度也是三年来首次不足万亿之数;与此同时,外汇占款亦持续3个月负增长.随着春节假期因素淡出,企业借贷活动重趋活跃,上周银行同业拆息利率持续上升,隔夜钱在一个交易日内更一度飙升超过120个基点,流动性短缺压力加剧,使央行再不敢怠慢.
温家宝本月上旬一再强调,要对今年首季度宏观经济高度关注,及早微调预调,很清楚为“稳健”货币政策定下要及早进行微调的方针.从最近发展形势看,中国经济下行压力较前估计为沉重.如今海外直接投资动力弱化,加上外需萎缩,生产和用工成本却不断增加,企业经营困难,尤其中小企业很多都因难以融资而在倒闭边缘挣扎.
1月份进出口贸易总值同比继续下跌,其中出口额回落0.5个百分点,进口更大幅下跌逾15%,跌幅如此显眼,即使考虑了季节性因素,但也反映内部经济消费有放缓迹象.如今贸易顺差收缩,外汇占款规模亦出现持续减缩趋势,补充银行流动性的外源力量可谓不断弱化,因而令央行须要更频密通过下降存准金率,来对冲基础货币相应萎缩的部分.再从经济增速的角度看,GDP由2010年末季9.8%,连续四季挫落至去年第四季度8.9%,预料今年首季也会降速,持续5个季度回落.在当前积极调整经济结构,锐意把主要依赖资本和劳动力积累的投资驱动型,转换为提高全要素生产率的增长结构,但如今在出口受压、外需疲弱、内部消费增长放缓的不利形势下,如何保持今年经济增长不急速滑坡,已成为宏调的主要目标;货币政策须要从稳健偏向放松,不断加强流动性去纾缓经济下行的压力.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
路透北京2月23日 - 美国大型投行--摩根士丹利发布的最新报告修正了人民币兑美元贬值幅度的预期，预计2017年底将贬值至7.10，而在2018年底将贬值至7.24。
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。