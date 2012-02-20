《信报》：经济催逼宽松存准金率续降

人民银行下调存款准备金率,向市场释出约4,000亿元人民币流动性.自去年12月初存准金率转势掉头下降,今次是第二度、也是今年首度下调.基於出口前景不乐观,资本净流入规模相信也不会大,加上经济下行压力有增无减,预料存准金率今年内还有多次下调空间,货币政策加快走向宽松.较早之前,央行公布1月新增贷款额度仅7,300余亿元人民币,远低於市场逾万亿元预期,这个额度也是三年来首次不足万亿之数;与此同时,外汇占款亦持续3个月负增长.随着春节假期因素淡出,企业借贷活动重趋活跃,上周银行同业拆息利率持续上升,隔夜钱在一个交易日内更一度飙升超过120个基点,流动性短缺压力加剧,使央行再不敢怠慢.

温家宝本月上旬一再强调,要对今年首季度宏观经济高度关注,及早微调预调,很清楚为“稳健”货币政策定下要及早进行微调的方针.从最近发展形势看,中国经济下行压力较前估计为沉重.如今海外直接投资动力弱化,加上外需萎缩,生产和用工成本却不断增加,企业经营困难,尤其中小企业很多都因难以融资而在倒闭边缘挣扎.

1月份进出口贸易总值同比继续下跌,其中出口额回落0.5个百分点,进口更大幅下跌逾15%,跌幅如此显眼,即使考虑了季节性因素,但也反映内部经济消费有放缓迹象.如今贸易顺差收缩,外汇占款规模亦出现持续减缩趋势,补充银行流动性的外源力量可谓不断弱化,因而令央行须要更频密通过下降存准金率,来对冲基础货币相应萎缩的部分.再从经济增速的角度看,GDP由2010年末季9.8%,连续四季挫落至去年第四季度8.9%,预料今年首季也会降速,持续5个季度回落.在当前积极调整经济结构,锐意把主要依赖资本和劳动力积累的投资驱动型,转换为提高全要素生产率的增长结构,但如今在出口受压、外需疲弱、内部消费增长放缓的不利形势下,如何保持今年经济增长不急速滑坡,已成为宏调的主要目标;货币政策须要从稳健偏向放松,不断加强流动性去纾缓经济下行的压力.