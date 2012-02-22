《信报》：希腊短期脱险债务痼疾难癒

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
（2月22日社评）
欧罗区财长就援助希腊终於达成协议,决定向希腊发放第二轮贷款.虽然在千钧一发之际希腊避过主权违约一劫,但未来经济能否重获生机,恢复偿还债务的根本能力却未许乐观.形势发展至此,希腊继续留在欧罗区,债务风险“长期化”和周期性展现的局面实难以改变.新救助计划篮子包括再给予希腊1,300亿欧罗贷款.由於私人债权人就债务减记折算率提高至53.5%,可削减债务逾1,000亿欧罗,而旧债置换新债券利息则调低至由2%起步.除此之外,欧洲央行与区内成员国央行同意,把所持希腊国债未来部分的收入回赠予希腊政府,使希腊的融资需求再减少18亿欧罗,务求在2020年前,债务/GDP比率从当前160%回落至120%左右,债务回归到可持续水平.但问题关键是,债务回归到可持续水平的进程,能否得到经济同步好转的支撑.
希腊失业率升逾20%,年轻人失业率更超过50%,威胁社会秩序稳定.为了获得第二轮贷款,希腊政府被迫於今年削减32亿欧罗开支、把私营部门最低工资下调22%、裁减15万名公务员,今年先裁15,000人.这些贷款条件已引发希腊国内巨大的社会怨愤,即使当前联合政府三大政党作出日後履行紧缩承诺,但4月大选前後会不会出现变化,实难以逆料.
经过两轮施援,希腊能否将债务担子从占国内生产总值1.6倍减轻至1.2倍,答案令人存疑,而且当前希腊的自救起点,外部环境较前更为不利.基於欧罗区经济去年四季度已呈现萎缩,令希腊通过国内要素价格调整,以提高生产竞争力需要更大力度,甚至超出政权所能承受的压力极限.因此,希腊自选违约或以违约风险诈取纾缓贷款条件,令解决危机的进程出现倒退并不令人意外.然而,欧洲整体经济处於衰退边缘,成为欧债危机恶化的主要风险来源.过去两年,各方在解决危机中的博弈和让步,欧盟在多维度作出的制度性变通和改革,使欧罗货币体系崩溃的机会不大,即使出现货币联盟重组,希腊最终退出欧罗区,债务进一步“有序”违约,市场亦已有足够的心理准备.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。