《信报》：希腊短期脱险债务痼疾难癒

欧罗区财长就援助希腊终於达成协议,决定向希腊发放第二轮贷款.虽然在千钧一发之际希腊避过主权违约一劫,但未来经济能否重获生机,恢复偿还债务的根本能力却未许乐观.形势发展至此,希腊继续留在欧罗区,债务风险“长期化”和周期性展现的局面实难以改变.新救助计划篮子包括再给予希腊1,300亿欧罗贷款.由於私人债权人就债务减记折算率提高至53.5%,可削减债务逾1,000亿欧罗,而旧债置换新债券利息则调低至由2%起步.除此之外,欧洲央行与区内成员国央行同意,把所持希腊国债未来部分的收入回赠予希腊政府,使希腊的融资需求再减少18亿欧罗,务求在2020年前,债务/GDP比率从当前160%回落至120%左右,债务回归到可持续水平.但问题关键是,债务回归到可持续水平的进程,能否得到经济同步好转的支撑.