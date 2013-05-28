《信报》：日股急跌圆汇升 安倍神话受考验

（5月28日社评）

日本股市跌势未止，日经指数3个交易天共跌逾1600点，幅度逾10%；加上日圆贬势也受挫，反映推行“日式QE〞后，“安倍经济学〞受到首轮严峻考验。

自去年4季度起，日股半年间股市累计上升逾70%，连续2个季度国内生产总值实现正增长，显示从股市到实体经济都得到刺激。然而，政策的潜在成本也陆续浮现。贸易方面，日圆贬值实现增加出口，相对进口价格上升引致国内工业品生产成本上升。4月进口仍然出现约86亿美元逆差。

当前对“安倍经济学〞成效更大的冲击与威胁，在于日本债券市场的不确定性风险蔓延。自日本央行4月推行超宽松货币政策，10年期国债孳息一度低见不足0.4厘，在政府强化通胀预期的政策下，日本大型银行净卖出国债，使孳息率持续攀升。

触发日股上周“黑色星期四〞的推手，主要由10年期国债孳息触及1厘水平所激发。昨天，日本十年期国债孳息率徘徊在0.83厘的水平，无法释除风险。一旦长期利率居高不下，势必推高房屋按揭贷款和企业贷款利率。

目前市场显然对安倍经济学的成效生疑，债市能否稳定下来，牵涉到难以触摸的市场信心变化。可以说，债息上升已成为“安倍经济学〞的致命死穴。目前国债/GDP比率已逾200%，若利率上升1%，意味政府所增加的利息支出占GDP逾2%。

更不利的是，长债孳息率一旦继续上升，日本金融机构的资产负债表将无可避免恶化，债券价格下跌的损失，引致资产减值，资本金减少迫使银行收紧贷款，导致信用萎缩，严重损害连续两个季度实现正增长的动力基础。

事到如今，要压低长期利率，央行只能变本加厉向市场注入更多流动性。据央行日前透露，决定向银行体系投入二万亿日圆。明显，低利率损害纸币的价值，加剧金融机构和私人投资组合远离国债市场，这样一来，又引发利率再度攀升，形成恶性循环。

显然，若安倍政府未能及早推动财政与结构性改革，以配合超宽松货币政策，安倍经济学的神话无法避免不攻而自破。当前日股3个交易天内急跌逾10%，债市危机隐伏，孳息上升，无疑已向市场发出了响亮警号。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。