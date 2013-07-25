《信报》：就业市场恶化 须托底稳增长

（7月25日社评）

汇丰中国7月制造业采购经理人指数（PMI）初值进一步滑落至47.7，反映中国制造业生产活动持续疲弱之势。政府需加强“稳增长、保就业”的政策力度，无疑有一定迫切性。

虽然国家统计局表示，今年上半年就业形势保持总体稳定，但中国城镇登记失业的统计模式，对整体失业状况的敏感度不足，未必能够完全反映社会的真实水平，因为中国存在隐性失业状况，包括农村人口的失业统计遗漏。

中国总理李克强一再开腔，阐释所提出的经济增速“底线论”，宏调政策目标是使经济在合理区间运行路。很显然，目前宏调政策的主调，虽不再刻意刺激“推高”，却强调须“托底”，经济增长率和就业水平不能滑出“下限”，政府调整结构所容忍经济增长下滑的幅度，不能对就业市场构成显着损害。

究竟“下限”伊于胡底？近日市场充满臆测，但无论是7.5%或7%，关键相信仍是着眼于就业形势的变化。如今汇丰中国7月PMI就业指数连续4个月低于50扩张收缩分界线，反映制造业活动持续疲弱。

迄今来看，三季度中国经济仍有明显下行压力，但在“控制增量、盘活存量”的货币政策框架下，相信央行不会大规模货币宽松。按目前情况看，若外汇占款持续减少，也不排除央行有调降存款准备金率的必要。

可以说，通过选择性支援行业作政策刺激，稳增长同时调结构，发展方向相当清晰。如今制造业活动多月来疲弱之势，已对就业市场构成愈来愈大的压力，也益增政府加快推出适度刺激的政策需要。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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