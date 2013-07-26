《信报》：美债上限争拗 舌战响第一枪

（7月26日社评）

美国众议院议长博纳昨天发出警告，除非总统奥巴马首先同意“大幅”削减开支，否则众议院共和党人不会批准上调9月触顶的债务上限，拉开两党进行新一轮债务上限争拗“舌战”序幕。

今回共和党人摆出较前更强硬的姿态，博纳提出“博纳规则”，即每提高一美元债务上限，须等量削减一美元政府开支，但参议院民主党领袖瑞德表明不会就范。

照目前情况，争拗对市场干扰的程度有多大，迄今尚难评估。但2011年两党债务上限争拗激烈，导致评级机构摘掉美国主权信用三A桂冠。这场激烈斗争，无疑是2012年总统大选决战的前哨肉搏。如今激斗背景虽较前松弛，却非表示风平浪静。

目前，美国债务/GDP比率接近100%，只有联邦税收增加，才能使债务滚动的速度放缓。若不采取措施，完全依赖财政赤字满足支出增长的资金需求，财政赤字必然再扩大。

从2011年债务上限争拗至今，两党的矛盾，已演化为以政党利益为主导的政治斗争。美国政府可以在不损害经济增长前提下，避免财政赤字恶化；但从政治角度看，如今举步维艰，困难重重。

昨天博纳揭开债务上限两党“舌战”序幕，共和党人显然不会轻易买账，难免为金融市场带来投机性的波动。由于当前美国经济复苏步伐渐稳，增加了白宫博弈优势，加上美国债务违约的实质风险有限，因而新一轮的债务上限争拗未必是2011年市场大惊栗的翻版。

但是，如今共和党反对以加税方式增加政府收入，民主党则反其道而行，美国政府能够不损害经济增长前提而有效控制未来赤字增长，看来已成奢望了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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