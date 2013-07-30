《信报》：揭地方债黑洞 危机须早化解

（7月30日社评）

国务院下令国家审计署对地方政府债务全面审计。今次中央对地方债务规模进行摸底，最重要的是揭开地方政府债务近年急剧膨胀的真相，及早控制财政风险转化为金融危机的威胁。

究竟地方债务规模有多大、风险有多高，迄今仍未一清二楚，也因而成为风险失控最终演化为危机的根源。目前，地方债最大的风险来源在于其隐蔽性，无论从规模到信贷工具，包括融资平台通过信托或基金形式融资，迄今看来监管机构仍无法完全掌握，遑论能够针对风险规模和来源进行梳理。

看深一层，地方债务问题其实是中央与地方财税分配制度及金融过度监管共同生成的产物。

中央再以地方GDP产值作为考核官员政绩优劣标准，也剧化了地方官员投资饥渴程度。地方政府从融资平台举债，贷款多来自商业银行，所得资金也多用作政府主导公共基建项目的资本性开支和房地产开发，但各方从中「寻租」瓜分其中利益，恐怕难以避免。

然而，地方政府还债却过于依赖卖地收入，逾半数地方政府靠卖地还债，占地区债务余额逾54%，可见过度靠土地财政挹注，一旦卖地收入财源不足，势必引发地方财政危机。

如今国务院责成审计署摸清对地方债务「黑洞」 虚实，不排除出现小规模的金融动荡，但由此倒逼地方政府改变发展模式，未尝不是釜底抽薪的做法。

无论从市场信心或实质性影响，地方如山债务对经济转型已起负面性作用。透过改变财税分配安排，容许地方政府发行市政债券，把地方债务融资制度化、显性化和透明化，变革已刻不容缓。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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