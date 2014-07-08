《信报》：七七事变创痛未忘 中日解冻再添障碍

(7月8日社评)

国家主席习近平昨天出席「七七」卢沟桥事变77周年纪念仪式，严词批评有少数人「逆历史潮流而动，一再否认、甚至美化侵略历史」，矛头直指日相安倍晋三妄图重新武装日本的右翼主义行径。目前两国除了在领土主权争端激烈对抗外，更因安倍政府错误的历史观，中国不再假以辞色，翻开历史，用史实去戳破安倍政权的野心。可以说，如今历史问题与当前现实政治綑绑在一起，使中日关系解冻之路充满更多障碍。

面对安倍侵吞钓鱼岛的露骨行径、强军野心，今年2月，全国人大常委把9月3日定为「抗日战争纪念日」、12月13日定为「南京大屠杀死难者国家公祭日」，并且将南京大屠杀和日本强征慰安妇残暴不仁的历史档案，向联合国教科文组织申报世界记忆名录，意味中国对日本的外交和军事政策，不惜以「硬碰硬」作为战略主调。

另一方面，安倍昨天继续出访大洋洲三国之旅，向外阐释解禁集体自衞权的合理性，并积极招揽澳洲作遏制中国的军事伙伴，向该国出口尖端的潜艇技术。若日本透过「防衞装备转移三原则」，源源向亚太地区国家输出武器，势必加剧东亚地区的军备竞赛，中日关系恐怕也会进一步恶化。

因此，两国须走出历史的缠结，回到现实国家战略利益、并在这个基础上重建互信，否则，中日关系解冻的机会只会愈来愈渺茫。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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