《信报》：金正日猝逝 增地缘政治风险

（12月20日社评）

北韩领袖金正日逝世,亚太区股市昨天全线下跌,南韩军方马上进入紧急状态,令东亚政局全面绷紧,市场避险情绪急升.照目前形势看,北韩最高权力移交虽经金正日悉心安排,但三子金正恩能否掌控大局,消除权力重组所引发的争夺,显然带有不确定性,并足以引发连锁性反应,令东亚地缘政治蕴含动荡风险.自2009年金正日健康开始恶化,加速部署金正恩接掌权杖.去年8月,金正日带同金正恩访华,无疑是向中国领导人确认後者的接班地位.然而,金正恩能否握得牢权杖,除了挑战其个人权谋能力外,北韩社会内部秩序的不稳定性,都是对新权力的巨大考验.

"後金正日"的北韩政局能否稳定,首先取决於权力交接能否按金正日的安排而行,金正日妹夫张成泽会否改变辅政取向.再从北韩社会潜藏的结构解体风险看,经济不前、民生困顿、改革造成大规模的黑市地下经济,独裁的制度刚性多年来压住了民心思变的力量,不排除在专制政权更迭过程中迸发,令北韩政局发展充满不确定性.

照发展形势看,对内,金正恩在巩固权力的过程中,能否凝聚足够的军方支持力量、具异动能力的群体是否甘愿接受来自"钦点"的权杖指挥,是一大关键.对外,去年北韩全面公布掌握有高度浓缩铀研究计划,相信也令中俄两国吃了一惊,因此,金正恩能否在外交上取得中俄信任,在大国之间进退游走也相当关键.但无论如何,金正日离世所留下的政权"棋局",为东亚地缘政治注入动荡风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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