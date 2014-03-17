《信报》：人民币套利风险增加 双向波动料成常态

（3月17日社评）

人民币兑美元交易价浮动区间今天起由1%扩大至2%，增加了汇率双向波动的弹性，但也加大跨境资金套利的风险和难度。由于过去一个月人民币已有相当大贬值幅度，因而目前扩大汇率波动区间，随后引发再向下的幅度相信会有所缓和；加上单边升值预期已不断减弱，有利人民币今年形成双向波动的态势，并为利率市场化进程营造有利的条件。

如今央行再放宽人民币汇率的波动区间，增强市场的定价和自主运行能力。不过，即使用足银行间外汇市场人民币对美元交易汇价2%的浮动波幅，但相对目前主要国际货币的日均汇价波幅，显然仍不足够，因此，人民币兑美元的交易浮动区间，应该还有进一步扩阔的空间。

短期而言，由于近日内地多项宏观数据欠理想，经济下行风险增大，故不排除人民币继续出现贬值压力，但为了避免人民币形成趋势性贬值，削弱外间对人民币国际化的信心，一旦人民币「超调」，相信央行会透过中间价进行诱导和维稳；加上过去一个月人民币已有相当贬幅，料进一步贬值的空间将不大。

中长期来说，人民币应抵近均衡汇率水平，即使再升值，相信也难以持续支撑单边升值预期。换言之，人民币汇率双向波动的态势，渐次具备充分的形成条件，有望成为今年的波动常态。

央行再扩大人民币汇率浮动区间，改革是否有效，关键在于能否真正发挥市场在汇率形成机制中的作用。因此，如何增加银行间外汇交易主体的类型、加强即期、远期，以至外汇掉期等市场的活跃性、拓展外汇交易品种的多样性，扩大市场的纵深，无疑是更根本的改革要点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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