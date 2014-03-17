《信报》：人民币套利风险增加 双向波动料成常态

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（3月17日社评）
人民币兑美元交易价浮动区间今天起由1%扩大至2%，增加了汇率双向波动的弹性，但也加大跨境资金套利的风险和难度。由于过去一个月人民币已有相当大贬值幅度，因而目前扩大汇率波动区间，随后引发再向下的幅度相信会有所缓和；加上单边升值预期已不断减弱，有利人民币今年形成双向波动的态势，并为利率市场化进程营造有利的条件。
如今央行再放宽人民币汇率的波动区间，增强市场的定价和自主运行能力。不过，即使用足银行间外汇市场人民币对美元交易汇价2%的浮动波幅，但相对目前主要国际货币的日均汇价波幅，显然仍不足够，因此，人民币兑美元的交易浮动区间，应该还有进一步扩阔的空间。
短期而言，由于近日内地多项宏观数据欠理想，经济下行风险增大，故不排除人民币继续出现贬值压力，但为了避免人民币形成趋势性贬值，削弱外间对人民币国际化的信心，一旦人民币「超调」，相信央行会透过中间价进行诱导和维稳；加上过去一个月人民币已有相当贬幅，料进一步贬值的空间将不大。
中长期来说，人民币应抵近均衡汇率水平，即使再升值，相信也难以持续支撑单边升值预期。换言之，人民币汇率双向波动的态势，渐次具备充分的形成条件，有望成为今年的波动常态。
央行再扩大人民币汇率浮动区间，改革是否有效，关键在于能否真正发挥市场在汇率形成机制中的作用。因此，如何增加银行间外汇交易主体的类型、加强即期、远期，以至外汇掉期等市场的活跃性、拓展外汇交易品种的多样性，扩大市场的纵深，无疑是更根本的改革要点。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。