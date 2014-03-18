《信报》：乌克兰分裂成定局 美俄博弈敌意加深

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（3月18日社评）
乌克兰克里米亚公投，结果全民逾95%投票支持加入俄罗斯，重投俄国怀抱。虽然美国和欧盟强烈谴责俄罗斯，但俄国坚持公投完全符合国际法，态度强硬。
美国多次主导北约「东扩」，若然北约再把乌克兰和格鲁吉亚等独联体变成「囊中之物」，俄罗斯必然完全丧失该国西南方的战略屏障，国家安全直接受到威胁。因此，今次普京寸步不让，完全无妥协迹象，未并令人讶异。
目前，对普京来说，国内经济确实是他面对最棘手的难题。不过，更值得注意的是俄国经济质量。国民经济严重依赖原料出口，GDP中起码有1/4来自燃料、能源和初级产品的出口收入。若一旦欧美团结，大规模经济制裁俄国，其承受力也堪忧。
按目前形势判断，预料欧美会集中针对普京的弱点，进行经济金融制裁，迫俄罗斯让步。据外电最新消息，欧盟已就制裁俄罗斯达成框架协议，对被控侵犯乌克兰领土完整的个人和企业实施旅行禁止，并冻结其资产。若俄罗斯拒绝透过外交途径去解决乌克兰危机，将于下周一起便展开制裁。
事到如今，局势的变化，明显取决于欧美的制裁措施和俄罗斯采取的反制。由于俄国手上可用天然气供应来制约欧盟；加上日本是否积极加入制裁行列，也是未知之数，因此，欧美对俄国的制裁行动能否对俄国产生有效的经济威慑，有待观察，但无论如何，世界经济可能受到东欧局势恶化影响，从而冲击国际金融市场，令风险资产价格急遽波动。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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