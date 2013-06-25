《信报》：钱荒重创股市 转型阵痛持续

（6月25日社评）

内地银行爆发钱荒，然而，央行迄今仍坚持“不放水”，预料央行在可控情况下，会继续维持流动性紧绌局面。

对于近日银行恍如热锅上的蚂蚁，央行袖手旁观，明显是贯彻总理李克强一再强调，要更有力支持经济转型升级的政策方针。照当前形势看，习李政府锐意透过金融改革促进转型，纠正在过去深度监管下银行的经营纰漏。

事实上，在利率与存贷比的“硬约束”下，银行近年不断通过表外业务加大盈利空间。为了回避监管，发展理财产品吸收资金，资产和负债方业务“双重表外化”，形成巨大监管漏洞，更因缺乏有效的风险对冲机制，使这类表外业务风险更形凶恶。

如今激化钱荒的表层因素是，商业银行以“路径依赖”思维，相信央行对流动性紧绌会施以投放；对需要补缴准备金等流动性因素过于轻视，加上存贷比审结核查在即，急需现金周转，最终引爆钱荒。

央行当前不惜以增加资金成本方式，以局部性债务危机来倒逼银行有效降低表外业务杠杆；同时缓减社会信贷资金的增量，兵行险着为金融改革除污去垢。

其实中国不缺资金，只不过资金明显未能有效投放到实体经济。如今纠正银行高度依赖同业市场作为重要资金来源，无疑是推进利率改革必行一步，由此激化转型的阵痛亦难以避免。

照发展形势看，相信央行在可控之下，不会轻易放水。银行去杠杆化过程也无可避免加大实体经济下行压力，估计第二及三季度经济增速有进一步下降之虞。照当前的政策方针看，只要不危及就业市场，相信政府会容忍经济增速放缓至贴近7%水平。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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