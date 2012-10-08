《信报》：奥巴马获注强心针 最後冲刺银弹充裕

（10月8日社评）

距美国总统选举投票日不足一个月,奥巴马与罗姆尼的竞逐也到了短兵相接地步.9月失业率“意外地”跌破8%,加上9月份筹募经费也破单月纪录,为奥巴马争取连任注入了一针强心剂.

奥巴马竞选团队昨天乘势追击,公布9月筹募到逾1.8亿美元,捐款人数有180万,这是奥巴马展开选举工程以来金额最多的一个月,使他在当前冲刺时刻,有充裕银弹进行宣传,在选情上,迄今获看高一线.

今次美国总统大选角逐,各方都聚焦经济问题.事实上,华尔街金融海啸後,美国经济低沉不振,复苏乏力.2010年美国中期选举,民主党失去众议院控制权,展现选民对奥巴马无力振奋经济的不满.

照目前发展形势观察,除了失业率跌至8%有利因素外,近期公布多项经济数据显示,复苏态势有好转迹象,的确使奥巴马争取连任得到相对有利的支持.制造业采购经理指数持续三个月萎缩後,9月重获扩张动力;8月消费信贷按年增加8%,除非油价进一步大幅飙升,显着挤掉家庭消费,否则,当前就业和消费市场好转,使竞选优势慢慢向有利奥巴马一方倾斜.

不过,无论那一个政党上台执政,大选过後,美国的“财政悬崖”相信很快变成最瞩目的新焦点.由於前总统布殊的减税政策实施届满,民主共和两党看来无法在下月底前达成削减1.5万亿美元财政紧缩方案,这样一来,明年便触发自动削减财政开支机制,威胁美国经济复苏的稳定性.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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