《信报》：政局趋稳 人民币回升

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
(10月12日社评)
昨日人民币兑美元突破6.28关口,一度高见6.2781,创出19年来的新高.主要原因是市场憧憬中央行将推出扩大基建投资等措施刺激经济,促使资金陆续回流大陆.
今年年初,人民币兑美元走弱,原因是固定投资金额收缩、外贸收益转差和制造业显着放缓,反映中国经济持续下滑,人民币需求因而出现下降的趋势.去年底中央经济工作会议企图以内需替代出口拉动经济增长,又分别於2月和5月两度下调存款准备金率,并且於6月和7月两度减息,但在海外商品需求大幅下降和内需无法显着增加的情况下,国内企业始终未能摆脱困境,投资者对人民币的升值预期亦随之下降.
今年7月,欧盟会议结束,解决欧债危机初现曙光.其後欧洲央行推出无限买债OMT计划,加上美国联储局终於推出QE3,在全球竞相量宽的态势下,市场普遍憧憬中国短期内会亦步亦趋,推出必要措施救市,经济有望见底回升.因是之故,人民币兑美元汇价亦开始回升,重返年初6.30的水平.
人民币回复升势,最根本的原因其实是中国政局明显回复稳定状态.继薄谷开来定案後,薄熙来亦被“双开”,显示下届以习近平为核心的管治班子基本上已经组定,11月8日中共中央“十八大”会议召开後,相信必有振兴经济措施推出,刺激资金回流大陆,人民币的投资需求遂明显增加.
虽然“十八大”政治局常委的人选目前仍然未有定案,但相信擅长经济的李克强、王岐山和张高丽都会入局,有利中国经济见底回升.不过,人民币上升却不利出口,除非欧美市场显着复苏,否则人民币的升势只属短暂,恐怕难以长期持续.一般估计,人民币兑美元汇价在年底会再度回软,回落至6.35左右的水平.
“十八大”前夕,内地的智囊已向发改委提出建议,以“中国道路”代替“中国模式”来描述中国的经济发展,意味着中国新一届领导人可能更趋务实,不会因中国经济一时的优越表现而沾沾自喜,以至狂妄自大,以为可作举世楷模.由是观之,人民币的币值未来亦只会平稳发展,不宜盲目乐观.
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路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。