《信报》：清洗石油帮贪腐 考验习近平能力

（9月2日社评）

继中国石油天然气集团4名高层落马后，国务院国资委主任、前中石油董事长蒋洁敏遭中纪委调查，成为第一个被查的中共十八届中央委员。中共精心部署这次「打虎」行动，过去石油系统是反腐鞭长莫及的「死角」，今次不仅体现中央反腐决心；也考验党总书记和国家主席习近平的能力。

今次不仅触及最高层「权力资本化」的贪腐；但能否把党内的贪腐污垢一举清除，足以影响中共威权体制的发展去从。自习近平掌权后，多次表示若不清洗党内贪腐，势必危及中国威权统治的稳定性。

今次中石油四名高层中箭，其所主管的业务集中产业链上游的勘探开发。由于这个环节专业技术强，使得项目的招标与审批带有强烈的封闭性，轻易成为滋生集体贪腐的温床。

如今习李政府拿「石油帮」开刀，反映腐败已到相当糜烂的地步，若不及时瓦解，民众对国家的政治信任和认同势必进一步严重流失。国家审计署当前派员到全国各地，审核地方政府的违规融资行为，既要摸清地方债务的规模，更重要一点是，究竟巨大的资源有多少落入贪腐的活动。

事实上，若不清洗中央及地方官员的贪腐，中共领导的政权会「软化」，因而习李政府可谓别无选择，向石油系统下手，但最终能否拨乱反正，视乎会否改变目前党官只向上级问责的政治制度；起码也须要建立一个有效的公共监督制度，作出约束。。

如今蒋洁敏也卷入这场反腐风暴的漩涡之中，相信追究石油系统里更高级的腐败权力源头会继续进行，并真正考验习近平的反腐决心与魄力。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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