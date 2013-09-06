《信报》：峰会难阻美退市 金砖国建安全网

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
(9月6日社评)
二十国集团（G20）峰会在俄罗斯举行，美国联储局「退市」在即，预期触发资金大举从新兴市场撤走，多个国家呼吁美国谨慎行事，但相信难以改变美国退市部署。虽则今次会议未必能够就稳定金融秩序达成协作共识，然而美国退市的风险却加速了金砖国家强化金融安全合作。
联储局缩减资产购买计划已如箭在弦，退市预期引发跨境资金流向逆转，导致新兴国家股市暴跌，经济迅速恶化。今次G20举行前，经合组织（OECD）即发出警告，若然新兴经济体资金加速外逃，全球经济复苏步伐后劲不继，但看来美国绝不会轻易作出让步。
预料金砖五国会举行非正式会议，可望在共建应急外汇储备库的安排上达成协议共识。在审议进度前夕，人行副行长易纲日前透露口风，表示金砖国家已同意建立一个千亿美元规模的共同外汇储备库，以防范短期游资流动对经济金融安全造成的潜在冲击。
看深一层，一千亿美元的储备，相对外汇市场以万亿美元单位交易计算的市场规模，力量十分微薄，即使金砖国家加强金融合作迈出了新一步，但应对美国退市在即的风险冲击，还视乎新兴市场国家能否贯彻经济结构性调整。短期来看，美国会按联储局的部署进行退市，新兴市场国家无可避免需要为过去失衡发展付出代价。
据外媒引述国基会在今次峰会发表的文件指出，目前全球经济增长动力主要来自发达国家，而新兴市场国家经济下行的风险明显加剧，如今欧美经济增长逐渐好转与新兴市场恶化，两者互相抵销，令下半年全球经济持续复苏潜在更多不确性。
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