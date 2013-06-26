《信报》：斯诺登他去泛涟漪 法理情俱在港得分

（6月26日社评）

美国中情局前雇员斯诺登离港后，港府虽然成功甩掉一个烫手山芋，却余波未了。然而，事件相信不会左右两国关系的主流大局；反而斯诺登离开中国国土，避免了日后衍生更多恐怕难以驾驭的中美争执。

看来，正由于北京经研判决定，不打算利用斯诺登来令华府更加难堪，故放手让港府处理。事实上，特区政府在这次「叛谍」事件中也做了一出好戏，既合情合法，亦有理有节，事情得到最佳的解决。

斯诺登的去向不外三途：一是被引渡返美受审；二是留在香港甚或进入内地；三是离港前往其他国家，接受政治庇护。但将斯诺登引渡回美国，必然遭到国际社会的恶评，指责辜负斯诺登对香港的期许。若不引渡斯诺登，都只会让此棘手难题纠缠不休，也为中美关系带来紧张和不安。

是故，斯诺登以旅客的身份离港，实属理想不过的结果，问题是港府能否合理地反驳美方认为此乃「故意放走」斯诺登的指摘。律政司司长袁国强昨天首次披露与美方「交涉」的过程，并公告港府要求对方就临时拘捕令所须补充的资料，为特区政府并无故意迟缓处理提供了有力的辩护理据。

特区政府在事件向世界展现了「一国两制」之下，拥有独立的司法体系，也能依循香港的法律和程序办事，还对美国不卑不亢，形象和声誉由此加分。

斯诺登目前行踪未明，但很大可能将被迫投奔美国的「敌国」寻求政治庇护，这其实对华府并非坏事。反而斯诺登「投敌」成事，其将失去道德高地，白宫除了面子不好过之外，严词厉色的背后，或许内心还要多谢香港。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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