《信报》：中美元首急会面 朝核危机为重点

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（5月22日社评）
中国外交部和美国白宫昨天分别宣布，两国首脑将于下月进行双边会晤，从时间到地点的安排都可圈可点，显示奥巴马此次与习近平的「提前」会面具有迫切性，也反映中美高层互动关系进入新阶段。
中美两国政府换届后，双方最高领导人何时首次正式会晤，一直备受关注。原先国家主席习近平的行程，仅限于墨西哥等3国，但临时加进加州「峰会」，顿成重头戏。
中美元首今年的会晤，原本以为要到九月的G20峰会才告实现，这次奥巴马与习近平「提前」聚首，是美方主动要求，而中方因利乘便。分析指出，这突显两国在双边和多边议题合作上都存在迫切性。
中美双方的重点议题，主要集中在北韩核问题上。奥巴马今番重中之重应为缓和朝鲜半岛的紧张局势，故尽早与中国构建共识、妥管歧见，大有必要。
北韩自金正恩上台以来，对国际社会多番挑衅，情势益趋恶劣。北韩到底将有什么惊天之举，实在令国际社会担忧。奥巴马期望与中国共同调停朝鲜半岛的核问题，顺理成章。
维护亚洲的和平环境，符合中美两国当前的战略利益。与此同时，钓鱼岛争端当不可避免地提到议事桌上。这次奥巴马与习近平的会晤，料将在钓岛乃至南海问题上互探虚实，互摸底牌。
无论如何，中美元首这一次工作会议，将在号称「西岸大衞营」的庄园共度两天，对于增进彼此了解，建立良好私交之谊，加强新型大国关系，应有裨益，国际社会也乐观其成。
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