《信报》：美经济遭下调 退市今年不宜

（6月17日社评）

国际货币基金组织（IMF）上周调低美国今年经济增长的预测至1.9%，加上6月消费者信心指数从5月高点掉头回落，道指下挫逾百点，照当前现况，美联储无疑仍须维持宽松货币政策。

IMF建议，美联储应继续维持每月850亿美元购债规模，到明年才减少购量，此番判断，可以说与目前美国复苏形势相当吻合。从近期各项宏观数据看，美国经济复苏的稳定性，相信仍不足以令贝南奇够胆短期内采取措施，减少购债数量，缩减银行存款准备金规模。

6月份消费者信心指数低于市场预期，就业市场无法持续改善。5月工业生产环比持平，明显低于市场预期，制造业复苏动力疲弱。在这种情况下，要把失业率下拉至6.5%，恐怕今年内难以实现。

形势发展至今，美国长期维持超低利率的扭曲风险，随着经济好转而不断累积，因此，退市只是时间问题，而退市的政策工具，也不止于公开市场操作减购或卖出资产。联储可通过反向回购交易、提高对银行准备金支付的利息，来压缩资产负债表规模，达到退市效果。因此，退市确实不一定从缩减购债规模作过程起点。

换言之，在低通胀下，美联储的退市政策弹性相当大，只因目前经济增速倒退风险仍有变数，使美联储按兵不动。

不过，上周美股急挫，流露出当前市场情绪在退市与股市实际估值之间摆动，但退市已势成定局。明显看到，伯南克在国会作证后，退市忧虑不仅激化金融市场震荡，上周更掀起亚洲小股灾，反映美联储的退市动向，有需要与市场进行“政策沟通”，以免“误己害人”。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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