《信报》：美两党炮制悬崖 联储露退市口风

（1月7日社评）

美国“财政悬崖”危机刚过,债务上限争拗接踵而来.总统奥巴马当前一再坚持,要求国会提高联邦政府债务上限,并强调不会妥协.由于白宫与国会在避免“堕崖”谈判时,共和党在税收问题上已向奥巴马让步,因此,在即将爆发的举债上限和政府削减开支争拗中,两党的冲突和交锋恐怕会更为尖锐.

另外,上周四公布的美联储公开市场委员会会议纪要,披露委员曾讨论过,在2013年年底前,结束购债的货币量宽政策是否适时.言论一度引起汇市和金市剧烈反应.

可以说,美国两党政治角力和联储局货币政策的变化方向,一波接一波,成为市场波动最大的风险来源.很显然,财政悬崖危机刚过,债务上限争拗便扑面而来.如今美国联邦政府已触及16万4千亿美元债务上限,避免债务违约,继续举债已然别无选择.

不过,在不妥协则两败俱伤的政治现实下,相信两党亦不敢把美国推向债务违约深渊,让主权评级下降导致举债成本上扬,为美国经济复苏带来一场直接灾难,可以预料,两党会再一次在最后关头悬崖勒马,既罔顾环球市场遭殃,亦为华尔街制造浑水摸鱼的机会.

看深一层,无论是“财政悬崖”或“债务悬崖”,堕崖的可能性极微,但基于一旦实现所造成的破坏力巨大,以致令市场提心吊胆,然而,只要闹剧过去,美国经济复苏的稳定性和美联储货币量宽的政策变化,恐怕会落入投资者的眼球.

但无论如何,2013年上半段,美国从“财政悬崖”走到“债务悬崖”,市场信心备受美国两党政治冲突的折磨;今年下半段,在美国经济复苏是否稳定和美联储退出政策如幻如迷的阴影下,市场情绪恐怕亦波动难平.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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