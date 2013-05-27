《信报》：美国复苏趋稳 削QE增条件

（5月27日社评）

美国联储局主席伯南克上周3向国会作证阐释当前的货币宽松（QE）政策动向后，商务部随后公布了多项宏观数据，显示美国经济复苏步伐趋向稳健，加强了联储局把握时机启动削减购买国债规模的条件。

伯南克在国会完全无流露有及早“退出”之意。然而，在答问环节，又明确表明若经济持续改善，便可能在未来讨论削减资产购买的规模。此言一出，再令提早启动削减QE规模的市场预期升温，反映市场对联储局退市的政策部署较前更为敏感，而且预期年内退市的情绪也有转往上风之势。

上周5商务部公布多项宏观数据，反映美国经济复苏倒退的风险不断减少，也意味美国有序退市的条件亦处于持续发酵过程当中。目前经济复苏倒退风险弱化，联储局缩减购债规模的条件亦可望逐渐具备。迄今而言，货币宽松如今仍然利远大于弊。

从政策效果衡量，量化宽松压低利率，激化财富效应和企业投资，目前效果明显。QE的潜在成本和风险仍然十分有限，相信伯南克与联邦公开市场委员会的成员都不急于扬弃。

不过，把政策利益继续极大化也并非全无制约。目前，若联储局的资产负债表规模继续以每月850亿美元规模扩张，到年底会再增加近1万亿，益增退市过程的难度和时间。

明显，联储局需要在适当时候缩减购买资产计划的规模。今市场对联储局何时启动缩减购买资产计划的动向，情绪较前更为敏感，不仅增加金融市场在二季度波动的风险；一旦联储局启动退出序幕，恐怕也会加剧跨境资金流动对新兴经济体的冲击，风险不容小觑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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