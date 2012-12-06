《信报》：习李稳中求变 A股闻风急弹

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
12月6日社评
中共中央政治局前天召开会议,从昨天陆续曝光的政策消息,换届新领导层强调保持中国宏观经济的稳定性和连续性,明确定下城镇化发展方向.加上近期楼市温和回暖,刺激内地A股大幅反弹,上证综合指数急升近3%,影响之下,港股亦飙升近500点.
继续加强和改善宏调、扩大内需、加快推进产业升级,以自主创新作拉动未来发展的动力.以城镇化作未来发展的空间,通过把农业部门的剩余劳动力,向城镇中非农业生产部门转移,实现人力资本积累,一则改善民生,同时形成“集聚经济”效果,包括集聚生产投资与集聚消费,显然是习李新政的经济发展大方向.
在通胀率有回升压力下,相信明年继续施行积极财政政策和稳健货币政策的组合,并偏重财政政策的刺激力度,不轻易“放水”.究竟明年经济可否在4季度回升的基础上继续转好,关键在於内部消费和投资动力能否持续加强.照中央政治局议定的政策方向看,除了产能过剩的行业和部门外,都会注入资源刺激投资.可以说,投资仍是“稳增长“的主力.相信亦是新领导班子中央经济工作会议的政策着力点.
昨天内地股市对明年经济政策消息作出强烈反应,但考虑到中国经济调整结构寻求新增长点的不确定性风险、自发创新力量薄弱、劳工成本上升和投资效率弱化,难免压抑企业的利润增长.加上近千家企业轮候上市,无疑对股市发展也构成一定压力.
无论如何,换届新领导层在政治局会议所释放出来的政策信息,突显了寻求经济增长质素,改变发展模式的政策目标,而非一味强求增速.按社科院分析,中国的潜在增长水平逐步由8-10%的区间,向下调整至“十二五”的7-9%范围.照目前发展形势看,中国经济能否通过市场化改革孳生持续性的内生增长动力,显然是对换届政府的巨大考验. (A02)
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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