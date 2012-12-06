《信报》：习李稳中求变 A股闻风急弹

12月6日社评

中共中央政治局前天召开会议,从昨天陆续曝光的政策消息,换届新领导层强调保持中国宏观经济的稳定性和连续性,明确定下城镇化发展方向.加上近期楼市温和回暖,刺激内地A股大幅反弹,上证综合指数急升近3%,影响之下,港股亦飙升近500点.

继续加强和改善宏调、扩大内需、加快推进产业升级,以自主创新作拉动未来发展的动力.以城镇化作未来发展的空间,通过把农业部门的剩余劳动力,向城镇中非农业生产部门转移,实现人力资本积累,一则改善民生,同时形成“集聚经济”效果,包括集聚生产投资与集聚消费,显然是习李新政的经济发展大方向.

在通胀率有回升压力下,相信明年继续施行积极财政政策和稳健货币政策的组合,并偏重财政政策的刺激力度,不轻易“放水”.究竟明年经济可否在4季度回升的基础上继续转好,关键在於内部消费和投资动力能否持续加强.照中央政治局议定的政策方向看,除了产能过剩的行业和部门外,都会注入资源刺激投资.可以说,投资仍是“稳增长“的主力.相信亦是新领导班子中央经济工作会议的政策着力点.

昨天内地股市对明年经济政策消息作出强烈反应,但考虑到中国经济调整结构寻求新增长点的不确定性风险、自发创新力量薄弱、劳工成本上升和投资效率弱化,难免压抑企业的利润增长.加上近千家企业轮候上市,无疑对股市发展也构成一定压力.

无论如何,换届新领导层在政治局会议所释放出来的政策信息,突显了寻求经济增长质素,改变发展模式的政策目标,而非一味强求增速.按社科院分析,中国的潜在增长水平逐步由8-10%的区间,向下调整至“十二五”的7-9%范围.照目前发展形势看,中国经济能否通过市场化改革孳生持续性的内生增长动力,显然是对换届政府的巨大考验. (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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