《信报》：习李经改攻关 政策风险加大

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（7月4日社评）
中国6月官方非制造业采购经理人指数（PMI）继续滑落，反映景气欠佳。中国结构性改革正面临严峻“攻关”考验，经济增速能否在可控放缓下踏上转型之路，不确定性风险也无可避免增加。
近日银行间爆发“钱荒”，货币政策从紧难免进一步削弱投资信心。细看当前的经济困局，主要是工业增速滑落，若干工业领域产能过剩。资金不流向实体经济，除了金融的制度纰漏外，无疑也受到企业自身贷款需求不振的影响。李克强强调引导资金流向实体经济，不过，若经济无法形成新增长点，形势发展便难于乐观。
6月PMI跌至50点的扩缩分水线边缘，创下4个月新低。工业生产者出厂价格（PPI）连续15个月负增长，并创8个月新低。目前的经济环境其实需要适度的货币宽松条件，政策不能完全收紧不放。
容忍GDP增速下降的幅度会有限度，李克强日前强调今年可以达到7.5%水平，意味“稳增长”显得有一定迫切性，加速引导资金流向实体经济，在“盘活存量”条件下，必须提升货币流通的速度，但有效增加投资与消费，前提首先需要强化市场信心。
如今中国经济下行之势，在下半年维持适度的流动性宽松，比继续抽紧更切合当前宏观形势变化所需；与此同时，政府向市场释放“稳增长”的政策信息，强化对实体经济的投资和消费信心，也有迫切需要。
毫无疑问，目前中国经济正走到改革“攻关”路口，经济增速失序下滑的风险也升高，需要政府作出有效的选择，目前而言，稳增长无疑有着更大的政策迫切性。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。