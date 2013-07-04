《信报》：习李经改攻关 政策风险加大

（7月4日社评）

中国6月官方非制造业采购经理人指数（PMI）继续滑落，反映景气欠佳。中国结构性改革正面临严峻“攻关”考验，经济增速能否在可控放缓下踏上转型之路，不确定性风险也无可避免增加。

近日银行间爆发“钱荒”，货币政策从紧难免进一步削弱投资信心。细看当前的经济困局，主要是工业增速滑落，若干工业领域产能过剩。资金不流向实体经济，除了金融的制度纰漏外，无疑也受到企业自身贷款需求不振的影响。李克强强调引导资金流向实体经济，不过，若经济无法形成新增长点，形势发展便难于乐观。

6月PMI跌至50点的扩缩分水线边缘，创下4个月新低。工业生产者出厂价格（PPI）连续15个月负增长，并创8个月新低。目前的经济环境其实需要适度的货币宽松条件，政策不能完全收紧不放。

容忍GDP增速下降的幅度会有限度，李克强日前强调今年可以达到7.5%水平，意味“稳增长”显得有一定迫切性，加速引导资金流向实体经济，在“盘活存量”条件下，必须提升货币流通的速度，但有效增加投资与消费，前提首先需要强化市场信心。

如今中国经济下行之势，在下半年维持适度的流动性宽松，比继续抽紧更切合当前宏观形势变化所需；与此同时，政府向市场释放“稳增长”的政策信息，强化对实体经济的投资和消费信心，也有迫切需要。

毫无疑问，目前中国经济正走到改革“攻关”路口，经济增速失序下滑的风险也升高，需要政府作出有效的选择，目前而言，稳增长无疑有着更大的政策迫切性。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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