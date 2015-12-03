新潮实业拟83亿元间接获得海外油田资产 配套融资至多20亿

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月3日 - 停牌近五个月的中国烟台新潮实业股份有限公司(600777.SS)周四公告，拟发行股份及支付现金方式，以83亿元人民币收购宁波鼎亮汇通股权投资中心100%股权，进而间接获得其持有的美国油田资产，同时配套融资至多20亿元。
鼎亮汇通此前通过其美国孙公司Moss Creek Resources(LLC)，以现金方式收购了Tall City Exploration,LLC(注册于美国特拉华州)和Plymouth Petroleum,LLC(注册于美国特拉华州)，位于美国二叠盆地的油田资源，享有油田资产100%权益。
新潮实业表示，交易完成后，公司将取得美国石油工业的核心地带德克萨斯州的油田资产。该油田资产储量丰富，区块连续程度高，基础设施及交通运输配套完善，油服作业市场化程度高，产能扩张基础较好，公司资产规模、盈利能力将得到提升。
是次发行股份购买资产发行价为11.28元/股，发行股份数量7.357亿股，金额总计82.988亿元，另外，新潮实业全资子公司扬帆投资支付116.07万元现金参与购买鼎亮汇通部分财产份额；募集配套资金发行股份价格不低于14.6元/股，发行股份数量1.37亿股。
新潮实业本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。
因筹划重大事项，新潮实业股票自7月7日起停牌，停牌前收报11.80元。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。