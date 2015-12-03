新潮实业拟83亿元间接获得海外油田资产 配套融资至多20亿

路透上海12月3日 - 停牌近五个月的中国烟台新潮实业股份有限公司(600777.SS)周四公告，拟发行股份及支付现金方式，以83亿元人民币收购宁波鼎亮汇通股权投资中心100%股权，进而间接获得其持有的美国油田资产，同时配套融资至多20亿元。

鼎亮汇通此前通过其美国孙公司Moss Creek Resources(LLC)，以现金方式收购了Tall City Exploration,LLC(注册于美国特拉华州)和Plymouth Petroleum,LLC(注册于美国特拉华州)，位于美国二叠盆地的油田资源，享有油田资产100%权益。

新潮实业表示，交易完成后，公司将取得美国石油工业的核心地带德克萨斯州的油田资产。该油田资产储量丰富，区块连续程度高，基础设施及交通运输配套完善，油服作业市场化程度高，产能扩张基础较好，公司资产规模、盈利能力将得到提升。

是次发行股份购买资产发行价为11.28元/股，发行股份数量7.357亿股，金额总计82.988亿元，另外，新潮实业全资子公司扬帆投资支付116.07万元现金参与购买鼎亮汇通部分财产份额；募集配套资金发行股份价格不低于14.6元/股，发行股份数量1.37亿股。

新潮实业本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。

因筹划重大事项，新潮实业股票自7月7日起停牌，停牌前收报11.80元。(完)

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