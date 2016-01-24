新城控股称董事长正接受纪委调查 但对公司经营不会有影响

路透北京1月23日 - 新城控股集团股份有限公司 (601155.SS)周六公告称，公司实际控制人、董事长王振华因个人原因正接受常州市武进区纪委调查，但他可以以适当方式参与公司重大事项的决策。

公告称，上述事项与公司经营无关，公司生产经营情况正常，该事项对公司经营和公司业绩不会产生影响。该公司股票公司股票于1月22日停牌，并将于1月25日复牌。

据媒体报导，王振华属于中国国籍，拥有香港居留权，高级工程师，现任新城控股董事长，同时担任新城发展董事长、行政总裁兼执行董事、江苏新城董事长。其1993年创办武进新城投资建设开发有限公司（江苏新城前身），曾担任武进新城投资建设开发有限公司董事长。

新城集团是起家于江苏常州中型房企，其2015年1-12月累计合同销售金额约320亿元。停牌前一天1月21日，新城控股收盘报价13.54元，跌3.84%。（完）