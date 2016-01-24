新城控股称董事长正接受纪委调查 但对公司经营不会有影响

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京1月23日 - 新城控股集团股份有限公司 (601155.SS)周六公告称，公司实际控制人、董事长王振华因个人原因正接受常州市武进区纪委调查，但他可以以适当方式参与公司重大事项的决策。
公告称，上述事项与公司经营无关，公司生产经营情况正常，该事项对公司经营和公司业绩不会产生影响。该公司股票公司股票于1月22日停牌，并将于1月25日复牌。
据媒体报导，王振华属于中国国籍，拥有香港居留权，高级工程师，现任新城控股董事长，同时担任新城发展董事长、行政总裁兼执行董事、江苏新城董事长。其1993年创办武进新城投资建设开发有限公司（江苏新城前身），曾担任武进新城投资建设开发有限公司董事长。
新城集团是起家于江苏常州中型房企，其2015年1-12月累计合同销售金额约320亿元。停牌前一天1月21日，新城控股收盘报价13.54元，跌3.84%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)