焦点：中国信达拟发债5亿美元筹资 预防经济放缓导致坏账大增

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 信达拟发行5亿美元债券筹资，以防范经济放缓导致更多坏账出现
* 信达不良债务资产多数集中在房地产领域
* 信达此前在12月已筹资近30亿美元
* 随着负债增加，投资者担心信达的抗冲击能力
路透香港/新加坡5月5日 -中国唯一的上市坏账管理公司--信达资产管理股份有限公司(1359.HK)将发行至少5亿美元债券以强化资本基础，因预期随着经济增长放缓，坏账规模可能激增。
两位参与该公司演示的基金经理周一对路透表示，信达本周将在香港、新加坡和纽约为首次发行美元债券举行路演。该公司是中国政府十几年前成立的四大坏账管理公司中，最赚钱的一家。
路透看到的债券说明书显示，主要由低成本房地产构成的资产组合，帮助信达实现持续获利。
不过投资者担心，随着公司负债增加和中国政府允许更多公司违约，信达可能无法维持获利增长。该公司的资产质量在过去三年中随着经济放缓而有所下滑。
根据评级机构标准普尔的估算，截至去年底，中国非金融企业的银行贷款和债券余额共计约有12万亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的120%以上。
汤森路透近日对945家中大型非金融上市公司的分析也显示，债务总额在2008年12月-2013年9月间飙升了逾260%。
“过去三年股东权益报酬率(ROE)和资产回报率(ROA)一直下滑，投资者的一大疑虑就是获利增长率能否持续，”一位出席演示的基金经理人说。
“信达帐上的资产价值可能也不是太透明，因为不良资产通常没有市价可言。”该名基金经理并称。
由于未获授权对媒体发言，所有投资者都拒绝具名。也无法联系上信达的主管发表评论。
信达资产发债说明书显示，该公司不良债权资产从2011年12月底以来增加了五倍以上，至2013年达到1,143.6亿元人民币(182.7亿美元)；但同期股东权益报酬率从18.1%下降至13.8%。文件显示该公司资产回报率从2011年的4.2%到2013年降至2.9%。
信达今次计划发行的债券获穆迪"Baa1"的投资等级评级，但穆迪称若经济大幅放缓及政府支持减弱，可能损及资产质量。
**房地产资产优势**
中国1-3月7.4%的经济增长率，为2012年第三季以来最低。
经济放缓促使中国银行业不良贷款率上升，在2013年第四季创下两年来最高，分析师预期今年资产质素会进一步恶化。
这次发债计划似乎亦是信达应变规划的一部分，信达不久前以股票和债券集资近30亿美元。
“这些资金将用来满足营运资本需求，这意味着他们预期坏账会激增，”参加此次香港投资者说明会的一对冲基金分析师说。
美国银行美林、中银国际、摩根士丹利、瑞银以及瑞士信贷将担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人。
信达是中国四大国有资产管理公司之一，财政部持有三分之二的股权。中国政府1999年成立了四家资管公司，用来吸纳四大国有银行持有的不良资产。
分析师表示，政府持有多数股权让信达处于优势地位，可利用不良资产价值飙升的机会获益。
外界认为信达自身的资产状况与其他几家相比亦相对强劲，因为信达大量投资于提供低价房的城镇开发项目，而非最近几个月饱受信贷紧俏及景气降温打击的高价房产。
发债说明书显示，截至12月31日，房地产在信达不良债权资产中占据60%，其次是租赁和商业服务，剩余则是公用事业和制造企业。
参加此次会议的另一位基金经理称，信达持有万科(1036.HK)、绿城中国(3900.HK)及绿地集团等大型开发商的坏账敞口。(完)
(编译 徐文焰/张若琪/孙茉莉/王兴亚；审校 蔡美珍/王翔琼)
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