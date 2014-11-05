香港《星岛日报》：弱势奥巴马 更须与华合作

（11月5日社评）

美国总统奥巴马下星期在北京出席亚太经济合作组织峰会后，会多留一天，与中国国家主席习近平「私人会面」。面对民主党中期选举受挫后的管治弱势，奥巴马要重振威望，更需要与中国合作解决国际问题和振兴经济。

美国中期选举部分选区今天会有初步结果，无论在野共和党能否成功控制参众两院，政坛及民调都已经预计会出现民主党「消」而共和党「长」之局，反映国人对现况的不满。

民意调查显示，奥巴马享有的支持度，已由连任初期的60%跌至最近的44%，仅比发动两场中东战争的前任布殊好一点。

奥巴马最大的政绩，是结束两场战争，未见其他突出外交成果，而且伊拉克和阿富汗都留下烂摊子，还「方便」了杀人斩首不眨眼的伊斯兰国崛起。

美国经济进入稳步增长，失业率跌破6%，但民众多感受不到复苏，原因是市场仍然在消化过剩人力，薪酬没有明显上涨，遑论回到金融海啸前的好日子，民众的耐性始终有限。

医保、移民政策等问题，主要靠摆平国内不同利益团体来解决，经济和外交，就不能不寻求中国合作。去年习近平访美获奥巴马招待进行「庄园之会」，向奥巴马提及中美构建新型大国关系，以合作而非对抗，来解决传统大国和新兴大国的矛盾。美国就算坚持做世界第一，都不能不承认中美合作对双方都利多于弊。

纵观世界大局，从美国利益角度出发，由反恐、北韩到东海和南海，由应付气候变化到控制伊波拉疫情，要与中国谈合作的事情可多着；至于经济，中美两个全球最大经济体系互相倚赖的程度不断加深；无论基于个人政治盘算或国家利益，奥巴马都不可能与中国翻脸，要依靠中国提振外交和经济表现。

由于对中美关系有这样的思维，奥巴马会见习近平时，即使提及香港占领行动，料都会不痛不痒，而中国反对外国干涉内政的回应，亦早在意料之内。至于学联代表考虑趁亚太经合会议上京陈情，能否入境成疑，能起到的效用更微乎其微。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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