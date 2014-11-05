香港《星岛日报》：弱势奥巴马 更须与华合作

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月5日社评）
美国总统奥巴马下星期在北京出席亚太经济合作组织峰会后，会多留一天，与中国国家主席习近平「私人会面」。面对民主党中期选举受挫后的管治弱势，奥巴马要重振威望，更需要与中国合作解决国际问题和振兴经济。
美国中期选举部分选区今天会有初步结果，无论在野共和党能否成功控制参众两院，政坛及民调都已经预计会出现民主党「消」而共和党「长」之局，反映国人对现况的不满。
民意调查显示，奥巴马享有的支持度，已由连任初期的60%跌至最近的44%，仅比发动两场中东战争的前任布殊好一点。
奥巴马最大的政绩，是结束两场战争，未见其他突出外交成果，而且伊拉克和阿富汗都留下烂摊子，还「方便」了杀人斩首不眨眼的伊斯兰国崛起。
美国经济进入稳步增长，失业率跌破6%，但民众多感受不到复苏，原因是市场仍然在消化过剩人力，薪酬没有明显上涨，遑论回到金融海啸前的好日子，民众的耐性始终有限。
医保、移民政策等问题，主要靠摆平国内不同利益团体来解决，经济和外交，就不能不寻求中国合作。去年习近平访美获奥巴马招待进行「庄园之会」，向奥巴马提及中美构建新型大国关系，以合作而非对抗，来解决传统大国和新兴大国的矛盾。美国就算坚持做世界第一，都不能不承认中美合作对双方都利多于弊。
纵观世界大局，从美国利益角度出发，由反恐、北韩到东海和南海，由应付气候变化到控制伊波拉疫情，要与中国谈合作的事情可多着；至于经济，中美两个全球最大经济体系互相倚赖的程度不断加深；无论基于个人政治盘算或国家利益，奥巴马都不可能与中国翻脸，要依靠中国提振外交和经济表现。
由于对中美关系有这样的思维，奥巴马会见习近平时，即使提及香港占领行动，料都会不痛不痒，而中国反对外国干涉内政的回应，亦早在意料之内。至于学联代表考虑趁亚太经合会议上京陈情，能否入境成疑，能起到的效用更微乎其微。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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