《星岛日报》：美总统会否跛脚还看国会

（11月5日社评）

美国明日大选,角逐连任的民主党总统奥巴马及其共和党对手罗姆尼,斗得难分难解.美国经济复苏之路如何走,走得是否顺畅,还要看同日举行的国会选举结果.

近日奥巴马坐镇处理风灾得宜,得到新泽西州共和党州长克里斯蒂好评,以及原属共和党的纽约市长彭博支持,有利选情;但众所周知,真正的议题始终系于经济表现.奥巴马当年以极高人气当选,经济在金融海啸後却无甚起色,失业率由他就职时的7.8%,升至2010年10月的9.6%.虽然选民明白奥巴马承接了共和党的烂摊子,但是对他任内最初两年的经济复苏步伐明显失望.

罗姆尼以自己的商业管理经验,加上找来拟出"代替性预算案"获国会众议院通过的赖恩拍档选副总统,处处突出自己团队比奥巴马懂得搞经济,更有能力带美国走出困局.民调显示,今天选民不再一面倒摆向任何一方,以致两大阵营这几天都在摇摆州份努力拉票,谁能够赢得较多中间选民支持,谁就能够胜出.

无论选民愿意给奥巴马多4年时间,还是选择罗姆尼带来再一次转变,美国经济表现还要视乎国会参众两院的选举结果.明天参众两院改选.要是重现总统和国会分别受到不同政党把持,恐怕财政政策的推行都会事倍功半,年底就要面对财政悬崖的严峻考验.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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