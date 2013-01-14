《星岛日报》：妥堵双非婴 见招要拆招

（1月14日社评）

政府以行政措施对付内地夫妇来港产子,不过仍然有不少人,设法钻空子诞下双非婴.在未能立法取消双非婴居港权之前,当局须加强堵塞漏洞,尤其要痛击教唆安排内地孕妇与港人假结婚来港分娩的中介人.

安排假结婚的中介人,为做成生意,隐瞒或低调略过风险,有如以前做偷渡生意的“蛇头”经常发出特赦谣言.本港须和内地合作,进行风险教育宣传,最好能够有实例作为警惕效尤的反面教材.本港法庭曾经判囚过一些中介人,至于产妇,往往基于人道考虑,为免新生婴孩与母亲分离或随母入狱,往往遣返了事.如何在判罚方式上兼顾人道和阻吓作用,需要斟酌.

此外,有说法指中介人可安排内地孕妇火速入籍外国,以外国人身分来港产子,由于丈夫仍然是中国公民,由此诞生的双非婴,同样可以获得香港永久居民身分.公立医院已经不再接收没有工作签证的非本地孕妇预约分娩,这类速成归化外籍的孕妇,多会前往私家医院预约.

有关做法是否可行,暂时仍待实际案例查证,而且额外成本不菲.理论上,当局不易一刀切禁止私院收外籍孕妇,令外籍孕妇在港分娩无门,但若有需要,可考虑发出指令,要求私院在收到预约申请时,要外籍申请人提供丈夫国籍资料和证明,作为考虑预约的参考.

当局以行政措施对付双非婴问题,预约分娩额降至零,而边境加强堵截,令冲往急症室分娩的内地孕妇数目去年大降逾90%.双非婴居港法律争议旷日持久,在有关方面未对释法作出决定前,行政措施须与时并进,确保持续收效.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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