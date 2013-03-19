《星岛日报》：辣招煮“塞”难以下咽

（3月19日社评）

欧盟成员小国塞浦路斯为了获得财政支援，提出向银行存款征税，引起一阵金融恐慌，令区内股市大跌，港股在利淡藉口下同样出现急挫。风波反映政府未经深思熟虑就药石乱投，往往适得其反。

塞浦路斯是欧盟小国，近年发展为金融中心，由于持有大量希腊债券，令国家跌入财政深渊。为了应付危机，欧罗集团、国际货币基金会和塞浦路斯政府上周达成协议，向塞浦路斯政府提供100亿欧罗援助，但塞浦路斯所有银行户口要缴交一次过税收，政府也下令禁止存户，提走所有存款或把资金汇到海外。

当措施宣布后，金融市场负面反应异常强烈，由于塞国存户惊怒交集，争相反抗，包括提走存款，结果整个欧罗区，被这个小国的措施触发不安。有经济学家坦言，如果欧罗区其他国家的存户会担心本国也采取类似措施，就有可能引发系统性的连锁效应。担心今次开了先例，日后再有国家出事，存户会抢先到银行提款自保，令金融体系雪上加霜。

银行是金融体系的基石，确保银行存款和流动性稳定，是财金部门首要责任，这也是各国政府严密监控银行的理由，道理非常显浅，欧盟集团以至国基会竟然想出这样的交换条件，实在有点匪夷所思。

欧洲失火，港股应声急挫，骤眼看两者似有因果关系。不过，塞国风波最终如何落幕，还有斡旋空间，而且与香港关系相对间接，恒生指数跌幅位居区内前列，不排除有借口成分。

港股近日偏软，真正要留意的是，中国人民银行行长周小川上周宣告宽松政策不再，加上中港两地都收紧房策，在资产价格面临压抑下，股市自然容易下挫。投资者除了注视塞国和欧债危机发展外，还须提防影响本地股市的中港利淡因素。 (A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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