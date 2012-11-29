《星岛日报》：中央人事布局强化治港原则

(11月29日社评)

中国中央政治局常委分工,由副总理张德江主理港澳事务.张德江在2002-2007年出任广东省委书记期间,积极推动与港融合,提出南部九省加上港澳两个特别行政区组成“泛珠三角经济区”的构思,建立泛珠区域会作与发展平台.他执掌港澳政策後,经济上有利按加强中港合作的既定路轨前进.

更值得留意的,是他日後会出任人大委员长的角色.香港“基本法”解释权在全国人大常委会,修改权在全国人大.张德江身兼人大和港澳小组领导,方便直接处理涉及香港法制定位的争议.早前获选为中央政治局候补委员的港澳办公室副主任张晓明,在其解读党十八大报告的文章中,反映中央的想法,比以前强调依据一国两制的原则,按照“基本法”享有的对港权力.

回归以来中央和香港的磨合过程,出现过引人注目的争议,包括人大就居港权释法.近来有关法制和法院权力的争议复炽,显然引起中央注意,要讲清楚中央与香港宪制关系的原则.

即使过去港人不大注意的人大权力,中央也要讲清楚,例如“基本法”规定立法会订立的条例要交人大常委会备案,人大有权否决,即使回归以来香港五百多条提交人大备案的法例无一被打回头,不过,张晓明的提醒,显示人大的权力是实质而非“象徵性”的,不是“橡皮图章”.对中央来说,理念原则如果搞不清楚,有可能导致法制甚至社会混乱.张德江的两重角色,显示中央未来的治港政策,会着重彰显法制问题的原则性.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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