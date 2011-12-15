《星岛日报》：把握新国策拓中产内需

（12月15日社评）

中国中央经济工作会议定出了明年"稳中求进"的工作"总基调",对应外围变故和中国经济增长出现的"下行压力",立足扩大内需来促进经济平稳较快发展,当中提出提高中等收入比重,值得港商和投资者寻觅个中机遇.

欧美经济局势明年仍然极不明朗,危机四伏,对中国的出口打击比较大,局部反映在香港出口贸易和厂商近月的困境、中国出口导向的制造业艰难挣扎,以及制造业经理采购指数的持续下滑.相比去年双位数字经济增长率,中国今年的经济增长预计是9%,出口和相关行业这一重要经济火车头马力不足,中国一方面略为放松银根,早前开始降低银行存款准备金率,减轻中小企融资困难,另一方面则设法进一步提升另一个火车头的马力,扩大内需.

新一年经济要"稳增长",与往年的"保增长"有所不同.金融海啸後,中国为"保增长"释放出4万亿元人民币的资金,避免经济急剧下滑,代价则是资金泛滥,楼价物价飞升,通胀严重.中央後来透过连串加息和提升银行存款准备金率,逐步收紧银根.经济工作会议形容现时的情况,是经济增长下行压力和物价上涨压力并存.因此,政策将是既要稳增长,又要稳物价,才可以稳社会.

香港经济近月主要靠旅游和消费行业弥补出口相关行业下滑,不少人放眼於中国豪客,其实中国来港消费中坚是大量的中产人士,在港购买衣物、化妆品、金饰,和享受优质服务.港人不但可以把握中国中产一族来港消费的商机,还可以设法凭敏锐的潮流品味触觉,在中国开拓中产消费市场.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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