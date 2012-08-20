《星岛日报》：亚洲棋局日新 考验中日进退

（8月20日社评）

香港保钓人士登陆钓岛後4天,日本右翼政客即以同样方式登岛宣示主权,昨日中国超过15个城市有民众示威反日.中日两地民族主义情绪不断升温,构成执政者压力.中日政府在钓鱼台主权问题上立场强硬,但双方向来都有所抑制,避免擦枪走火,但近来手法被激进分子视为软弱.今次日本政府迅速放船及遣返香港保钓人士,欲迅速把问题降温,但是右翼分子又借题发挥把温度升高,发动船队藉向当地二战死者慰灵为名而登岛,势将激起中国民间更强烈的怒火.

冲突爆发时,中国政府向来对外立场鲜明,对内容许这股情绪透过示威等渠道宣泄,甚至可以利用来作外交筹码,同时避免失控,强调示威要依法和理性,在宣泄过後不久,就会冷却处理,包括以取消奖学金和开除党籍等手段,禁止高校生继续参加示威.

以往中日两国政府做法克制,大部分时间民间这股情绪都维持随时爆发的暗流,不至成为中日发展关系的主旋律,双方在处理民族情绪方面维持微妙平衡.中国尤其不希望反日示威越过火位,破坏这微妙平衡,并且演变成其他不满政府措施和社会现状的借题发挥手段.

不过,近年美国重返亚洲,俄罗斯和南韩又有其他岛屿上与日本硬干,领土问题不断升温,日本政府处於弱势,在领土议题上被右翼分子牵着鼻子走,买岛未决,又有派军队驻守钓鱼台海域之议,持续火上加油.在这种新形势下,中日政府要进退有据,解决这一回合的对峙之局,恐怕需要更高超的技巧和努力.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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